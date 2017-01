Detalles Creado en Lunes, 02 Enero 2017 16:27

Con frecuencia, antes de salir de viaje, lo único que se planificó respecto al auto es si hay lugar en el baúl para las valijas. En esta nota, 5 controles que no se deben obviar si la idea es no quedar varado en el camino. Diciembre es, generalmente, sinónimo de andar a las corridas. Si encima la idea es viajar en cuatro ruedas hacia algún destino. Muchos (por no decir casi todos) dejan esta tarea para el final, sin considerar que los talleres mecánicos y todos los negocios afines (gomerías, ventas de baterías, casas de venta de repuestos en general, especialistas en aire acondicionado, entre los más consultados) están trabajando con sobreturnos.

En este escenario, Tendencias armó un listado junto a especialistas de cada rubro de los aspectos que deben tener prioridad y que no se pueden obviar antes de la salir a la ruta coon la familia a bordo.

Consejo 1: Neumáticos

Los neumáticos sufren, y mucho, durante el verano. Lo que a simple vista se puede chequear, según Leandro Ingelmo, de Ingelmo Neumáticos, es "que el dibujo de la rueda no haya llegado al testigo que toda rueda tiene, ya que eso se traduce en pérdida de adherencia”. Otra práctica que nos puede ahorrar dolores de cabeza: en cada parada en una estación de servicio, chequear la presión de las ruedas. “Es común inflar a ojo las ruedas, cuando en rigor cada neumático tiene la medida sugerida”, dice el especialista. Con tiempo, este dato se puede buscar en el manual del auto y vale la pena hacerlo, ya que tener una presión incorrecta acorta la vida útil de la rueda y hace consumir más combustible al coche. Otro error común es no considerar el estado de la rueda de auxilio.

“La rueda de auxilio siempre hay que tenerla en buen estado y con más libras de lo que generalmente tiene que llevar”, explica Leandro Ingelmo.

Consejo 2: La batería

“No hay vuelta que darle. Una batería, por más cara que sea, dura dos años o 50 mil kilómetros. A partir de ahí, todo mal funcionamiento ya es probable”, dicen desde Ceccheto Hermanos Baterías. Entonces, tener presente cuánto tiempo lleva la batería colocada en el auto es crucil. De todos modos, todos los negocios realizan chequeos rápidos donde se puede ver en concreto su estado. “Controlamos si los amperes que tiene son los que dice tener o si no está cargando alto, por ejemplo. Si muestra alguno de estos síntomas, no queda otra que comprar una nueva”, sostienen.

Del amplio espectro de baterías, hay que saber que la mayoría no requiere mantenimiento: son aquellas en las que viene toda la caja sellada. Dentro de la oferta, se encuentran las de origen local y las importadas. “La nacionales tiene mejor relación precio-producto. Mientras una de 12 V y 75 amperes parte de los $ 1.400 y una de libre mantenimiento ronda los $ 1.900, una importada arranca en los $ 2.500 y va hasta los $ 3.000”, detallan desde Bal Baterías.

Consejo 3: Frenos

El sistema de frenos hay que tenerlo en excelente estado en todo momento, pero más en esta época. Desde Frenos Colombo, Rubén Gómez sostiene que las altas temperaturas del verano pueden generar que los frenos se sobrecalienten. Considerando eso, resulta necesario un chequeo de las pastillas, las cintas traseras, los discos de freno y el freno de mano.

Costos: chequeo general, $ 400/ Juego de pastillas, $ 720/ Cintas traseras, $ 980/ Disco de freno por unidad, $ 900 (modelo sobre el cual se hicieron las consultas, VW Gol Trend).

Consejo 4: Temperatura

Capot levantado al costado de la ruta y mucho vapor saliendo del radiador: situación que nadie quiere experimentar, menos en vacaciones. ¿Porqué pasa? Pueden ser varios motivos: el más básico y menos grave, que no se haya cerrado bien la tapa del depósito de agua. Fuera de esa situación de olvido, según los mecánicos, un auto de menos de 80 mil kilómetros no debería tener problemas de temperatura. “El auto no debe presentar fugas de refrigerantes; tampoco tendría que requerir que se le agregue agua al depósito y, al abrirse el capot, no debería haber olor a líquido refrigerante. Si algo de eso pasa, se sugiere acudir a un mecánico”, explican desde un taller integral. Otro dato no menor es que el reloj que marca la temperatura tampoco debe estar muy por debajo de la normal. "Eso sería grave, ya que puede señalar que el auto sufre faltante de agua", comenta el mecánico.

Consejo 5: Aire acondicionado

Hoy, todos los autos nuevos y seminuevos tienen aire acondicionado, cuando no climatizador. El tema es que funcione bien. Desde SyS Refrigeración, negocio dedicado a la carga de aire acondicionado en Río Cuarto, afirman que hacerle un chequeo todos los años debe volverse un hábito. “Se controla el filtro del habitáculo, se limpian los radiadores, se controlan los rodamientos y se observa cómo trabajan las presiones, entre lo básico”. Con ello, se puede evitar, por ejemplo, el reemplazo de un compresor, cuyo costo oscila entre los $ 7.100 en el caso de Fiat Palio o Siena y $ 10.000 o $ 12.000 en una Toyota Hilux. Sobre el buen uso del aire, es fundamental saber que es muy malo tener el aire prendido y estar detenido. "El auto levanta una temperatura de entre 90 y 100 grados. Al estar parado, los electro ventiladores recirculan ese aire y puede que se rompan mangueras o hasta hasta pase algo mucho más serio, como sucede en los motores diésel, en los que se lavan los cilindros", aclaran.

Costos: chequeo general: desde $ 350/ Carga de gas: desde $ 900/ Cambio de filtro del habitáculo, entre $ 400 y $ 500.