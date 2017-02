Detalles Creado en Miércoles, 08 Febrero 2017 09:28

El Programa de Inmunizaciones del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba informa que, ante el aumento de casos confirmados de fiebre amarilla en Brasil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó el mapa de riesgo de ese país y recomendó a los viajeros efectuar una consulta médica previa, a los fines de evaluar la necesidad de aplicarse la vacuna e informarse sobre la posibilidad de riesgo de contraer la infección.

Con estos cambios, la vacunación se recomienda actualmente a partir de los 12 meses de edad a las personas que se dirijan a los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la capital Brasilia), Espirito Santo, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. También a las áreas indicadas en el siguiente mapa, incluidas en los estados de Bahía, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Sâo Paulo.

Entre los nuevos destinos turísticos en los que se pide la aplicación de vacuna contra la fiebre amarilla, se encuentran Porto Seguro, Arraiald’ajuda e Ilheus, de preferencia en las vacaciones de muchos cordobeses. No obstante, por el momento, las ciudades de Río de Janeiro y Salvador de Bahía no la requieren.

La vacunación también se recomienda a los viajeros que visitan las Cataratas de Iguazú.

“La recomendación de la vacunación demanda un asesoramiento particular acorde al área de Brasil que las personas vayan a recorrer”, indicó Ángel Mínguez, a cargo del servicio de Medicina del Viajero del hospital Misericordia, quien, además, recordó que las vacunas se aplican allí los lunes, miércoles y jueves. Se brindan 70 números por jornada entre las 8 y las 9 horas, correspondientes a la cantidad de dosis a aplicar cada día.

Los requisitos para la vacunación son tener entre 1 y 60 años, viajar a lugares de riesgo, según las indicaciones del Reglamento Sanitario Internacional que se detallan en esta nota, y concurrir con su pasaporte o DNI y el carné de vacunación. No es necesario estar en ayunas. Debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje.

De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, se requiere una dosis única de vacuna contra fiebre amarilla para conferir inmunidad y protección permanente contra la enfermedad. Además, si por razones médicas un viajero no puede ser vacunado contra esta enfermedad, la persona deberá contar con el correspondiente certificado.

Otras zonas de riesgo

Argentina: sólo las provincias de Misiones y Corrientes, en períodos en los cuales se registren brotes.

Bolivia: Vacunación recomendada para todos los viajeros a partir de 12 meses de edad que viajen a la zona este de Los Andes a altitudes por debajo de los 2.300 m: la totalidad de los departamentos de Beni, Pandoy Santa Cruz, así como las áreas indicadas (mapa) de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. Vacunación no recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas de altitud superior a 2.300 m. y otras áreas no mencionadas anteriormente, incluyendo las ciudades de La Paz y Sucre.

Colombia: Generalmente no recomendada para las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a todas las áreas por encima de 2.300 m, los departamentos de San Andrés, Providencia y la ciudad de Bogotá.

Panamá: Recomendada para todos los viajeros a partir de 12 meses de edad que se dirijan a la región del Este del Canal de Panamá (la totalidad de las comarcas de Emberá y Kuna Yala, la provincia de Darién, y áreas de las provincias de Colón y Panamá que se encuentran al este de la zona del Canal). No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del oeste de la zona del canal, la ciudad de Panamá, la zona del canal en sí, y las Islas de Balboa y San Blas.

Paraguay: Generalmente no recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a la ciudad de Asunción.

Perú: Recomendada para los viajeros a partir de 12 meses de edad que se dirijan a las áreas siguientes por debajo de 2.300 metros de altitud: todas las regiones del Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cuzco, Junín, Pasco y Huánuco y áreas indicadas de las regiones siguientes: norte de Apurímac; norte de Huancavelica; noreste de Ancash; este de La Libertad; norte y este de Cajamarca; norte y noreste de Ayacucho y este de Piura. Generalmente no recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a las siguientes áreas del oeste de los Andes: la totalidad de las regiones de Lambayeque y Tumbes y las áreas indicadas del oeste de Piura y parte sur, centro y oeste de Cajamarca. No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a las áreas siguientes: todas aquellas por encima de 2.300 m de altitud, áreas al oeste de los Andes no mencionadas anteriormente. Las ciudades de Cuzco y Lima, Machu Picchu, y el Camino Inca.

Venezuela: Recomendada para todos los viajeros a partir de 12 meses de edad excepto los citados a continuación. Generalmente no recomendada para viajeros cuyo itinerario se limita a las áreas siguientes: los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, yel Distrito Federal. No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a todas aquellas áreas por encima de 2300 m de altitud delos: estados de Trujillo, Merida, y Tachira, y los estados de Falcon y Lara, Isla Margarita, y las ciudades de Caracas y Valencia.

África Subsahariana y otras regiones del interior de los países de Sudamérica en los que se registra actividad de fiebre amarilla (Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador) realizar una consulta previa y especializada para la indicación de la vacuna.

Consultas:

Área de Epidemiología. Rosario de Santa Fe 374, 2do piso, Hospital San Roque viejo. Tel. 0351 4341543/44

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Medicina del viajero – Hospital Misericordia

Dirección: Belgrano 1500 – Ciudad de Córdoba

Atención: De lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Teléfonos (0351) 434-4107 al 11 y (0351) 156-321510

Mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Facebook: Medicina del Viajero Hospital Misericordia

Vacunación fiebre amarilla:

-Días y horarios: lunes, miércoles y jueves, de 8 a 9 horas

-Requisitos: Concurrir con pasaporte o DNI y carné de vacunación

Asesoramiento sobre cuidados de la salud:

Solicitar turno por medio del correo electrónico