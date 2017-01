Detalles Creado en Martes, 10 Enero 2017 15:08

El Secretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino se reunió con intendentes, productores y funcionarios de Córdoba en una jornada de trabajo para analizar la situación regional por las inundaciones. “la Nación va a acompañar los acuerdos entre Santa fe y Córdoba para que avancen en las obras y canales que hacen falta”. Se comprometió a gestionar ante AFIP por embargos que están llegando por anticipos de ganancias. Por su parte, Edgardo Bustamante de la Secretaria de infraestructura de Córdoba prometió acercar alimentos balanceados para la hacienda”. “Hemos superado 10 años de un gobierno que hizo de todo para que el sector no crezca…saldremos y superaremos esto”, expreso. Productores de Freyre se quejaron que “hace del 2012 estamos inundados y las obras no se hacen”. Funcionarios de ambas provincias sobrevolaron la zona diseñando obras urgentes. “Ahora atendemos lo urgente del dia a dia, luego avanzaremos con obras” expreso Sammartino.-

El Secretario de Lechería de la Nación, Ingeniero Alejandro Sanmartino, expresó que “en la urgencia y en la tragedia es muy complicado y se mezcla todo. Esa es la verdad y no vamos a entrar en la discusión sobre si el Gobierno Nacional tiene compromiso con la lechería. Yo creo que sí lo tiene, podemos discutirlo. Es más, a Mí me hubiera gustado venir acá para discutir otros temas y estoy bastante frustrado y con bastante bronca conmigo mismo y con lo que pasa con esta situación ya que me gustaría discutir con Ustedes sobre financiamiento, planes de proyectos o cambio rural que venimos trabajando en la Agenda del Ministerio y que hoy hay que dejarlo de lado porque hay que trabajar la urgencia.

Venimos de una década donde vivimos la agenda del conflicto y la Agenda real que tiene que ver con infraestructura, con financiamiento y que puedan vivir y progresar en eventos climáticos como los que hay ahora, se dejó de lado y ahora hay que tocar todos esos temas juntos y a la vez, en la urgencia” añadiendo más adelante que “este caso es más complejo porque involucra a dos Provincias y en eso, aclaro, la Nación no tiene competencia. Nosotros con el financiamiento de la Nación acompañamos lo que han sido los Proyectos Provinciales, pero es competencia de las Provincias.

Está en Ustedes, miembros de la Comunidad, Cooperativas, Instituciones, Intendentes realizar la presión necesaria para que se hagan las cosas porque en la sociedad que vivimos ahora todos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos compete. Puedo hablar de parte del Gobierno Nacional en términos del compromiso del financiamiento de obras, del compromiso de no dejarlos solos y acompañarlos en todo lo que puedan ser las problemáticas que tienen y van a tener en términos impositivos y de obligaciones financieras.

Pero no lo vamos a poder hacer solos desde la Nación o desde la Provincia sino tenemos el acompañamiento de Ustedes. Nosotros necesitamos que Ustedes nos vayan ayudando a marcar la cancha porque estos son casos individuales. La frustración y la bronca que Ustedes tienen hoy, la tenemos que canalizar en lograr cambiar esto”.