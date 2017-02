Detalles Creado en Viernes, 03 Febrero 2017 08:47

El presente informe resume el impacto económico y social de la situación de anegamiento reiterado en algunas zonas de la cuenca lechera central desde 2012, específicamente del área de influencia de la Agencia de Extensión Rural (AER) Brinkmann. Dicha área abarca el territorio sobre la Ruta Pcial Nº 1 desde Morteros a Porteña y sobre la Ruta Provincial Nª 17, desde Seeber a Marull. Las zonas afectadas por las lluvias de los últimos 15 días, se indican en la siguiente figura en círculo rojo y corresponden al ejido rural al este de la ruta provincial 1, de las localidades de Morteros (Colonia Beiro y Colonia San Pedro) y Porteña. (INFORME COMPLETO)...

La región ya había sufrido el temporal de Abril 2016, que representó pérdidas para el sector de alrededor de 900 millones de pesos. Los remanentes hídricos del temporal 2016, se encontraban hasta Diciembre en los acuíferos subterráneos que en algunas zonas distaban a 40 cm de la superficie de suelo. Tras las lluvias extraordinarias de Enero de 2017, superiores a la media mensual, dichas zonas con problemas de escorrentía o evacuación de excedentes hídricos, agravaron su situación debido a los suelos saturados sin posibilidad de absorción de agua.

El clima

Según el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, la zona afectada por las intensas lluvias ha recibido un promedio de 75 mm en una semana, con lo cual, se superan las medias mensuales del mes de Enero de los últimos 10 años, en un lapso de 15 días. Cabe destacar que los registros de lluvias de los últimos 15 días varían según la localidad, de 280 a 530 mm.

En los últimos tres años, la región evidencia eventos de cambio climático ya que presenta precipitaciones anuales mayores a la media (900 mm). Asimismo, las temperaturas también presentan un retraso calendario. Por ejemplo, las temperaturas invernales se retrasan por lo cual, se deben atrasar las siembras de verdeos para evitar floraciones tempranas.

Situación previa (Abril a Diciembre de 2016)

El temporal de lluvias durante el otoño 2016, encontró al productor con reservas de forraje (silo de maíz y rollos de alfalfa) con lo cual pudo sostener la alimentación de sus rodeos durante el invierno y primavera a pesar del anegamiento remanente y la perdida de pasturas.

La venta de hacienda y granos almacenados, el achicamiento de gastos, la posibilidad de concretar la rotación trigo/soja por parte de los agricultores, la mejora de precios de la leche y la refinanciación de deudas, permitieron al productor de la región llegar a Diciembre de 2016 con tasas razonables de endeudamiento y el fortalecimiento emocional que dejó como saldo un año donde no se perdió ni se ganó ni se obtuvieron tasas de rentabilidad negativa como años anteriores. Fuente: Estudio Integral – Morteros. Contrariamente a 2016, las lluvias de Enero de 2017, encuentran a los productores afectados con la imposibilidad de generar reservas para el invierno. Los lotes de maíz de primera, se encuentran anegados con láminas de agua de hasta 20 cm de altura por lo cual, no se pueden destinar a silaje o a producción de grano, por falta de piso para su cosecha. La situación se agrava con la imposibilidad de siembras de maíz de segunda y con la pérdida de pasturas base alfalfa, de las cuales no se podrán confeccionar rollos.

Impacto en el sector agroproductivo

Según técnicos de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Porteña, la localidad cuenta con un área productiva de 37750 ha. El 55 % del área se encuentra al este de la ruta provincial 1 y allí se emplazan el 65 % de sus tambos, los cuales se encuentran en su totalidad anegados y con una caída de la producción del 50 %. En la zona de Morteros, la situación también se agrava al este de la ruta provincial 1, donde el temporal afecta al 20 % de los tambos de esa región, siendo Colonia San Pedro y Colonia Beiro las más comprometidas.

Problema de caminos

La regional 8 que comprende 15 consorcios camineros, mantiene los caminos que permiten dinamizar el circuito económico regional de 300 mil hectáreas. Debido a las lluvias de la última quincena, se encuentran anegados el 45 % de los caminos secundarios y terciarios. En las zonas de Morteros, Porteña y Freyre la situación se agrava ya que el 90 % de los caminos se encuentran en condición de intransitables.

Según personal técnico, los recursos asignados para el mantenimiento de caminos afectados por las lluvias del otoño 2016, han sido nuevamente “arrastrados” por el agua. Actualmente la reposición de arena de un camino secundario cuesta alrededor de 200 mil pesos/km (sin mano de obra y gastos de maquinarias) y en las zonas afectadas ya asciende a 36 km. de caminos que a futuro deberán ser re acondicionados. Los caminos rurales se encuentran a “nivel de potrero” por lo cual, de nada sirve continuar gastando recursos ante una situación de fondo que se perpetua por la falta de mantenimiento de cunetas, caminos perdidos y alcantarillas, de manejo de las cuencas hídricas y la no consideración de las líneas divisorias de aguas. Las cuencas naturales se mezclan, incrementando el nivel de las napas, rebasan por los suelos en estado de saturación generando una escorrentía errática que no hace más que agravar la situación. Es necesario un trabajo serio, integral entre la provincia de Córdoba y Santa Fe para encauzar los excedentes por escorrentía de aguas. La información de base (curvas de nivel, cuencas hídricas naturales y divisorias de aguas) está disponible desde el año 1935 a través del relevamiento realizado por el ex Instituto Geográfico Militar y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La falta de planificación de obras, en base a estudios topográficos e hidráulicos ha generado una serie de situaciones emergentes en efecto domino desde aguas arriba. Esto se evidencia en algunos lugares donde el agua corre contra pendiente. Cada localidad trata de encausar las aguas para que no afecten el ejido urbano, lo que a veces supone, transferir grandes masas de agua en forma errática. Los excedentes no son encauzados según las vías de escurrimiento naturales o pre establecidas (a su vez sin mantenimiento o re adecuación), sino que se diseminan por lugares donde anteriormente carecían de problemas de anegamiento. En algunos lugares los propios caminos son utilizados como canales de evacuación de agua. En el caso específico de Porteña, se encuentran limitadas las posibilidades de drenaje hacia la cuenca del canal Marini sobre la provincia de Santa Fe, debido al retorno de aguas. La zona más afectada de la zona de Porteña, pertenecen a la cuenca hídrica que desagua en el canal Vila – Cululú. Se evidencia una falta de control a nivel predial sobre el mantenimiento y estado de cunetas, alcantarillas y caminos perdidos. Esta tarea debería ser realizada por los mismos productores, que libran a su suerte las obras fundamentales para movilizar la producción, ya que esperan que los consorcios camineros y canaleros se encarguen de ello. Dicho punto crítico de control es fundamental para que los productores “aguas arriba” contribuyan a distribuir, retener y reducir la velocidad del agua “aguas abajo” y el impacto que estas generan.

La situación de algunas poblaciones se agrava por el corte de caminos de acceso principales, tales como Colonia Beiro (Morteros) donde se encuentran cortados el camino 8 y el camino del cementerio este que comunica con Colonia San Pedro, con 20 km de caminos de acceso intransitables y la localidad de Freyre donde se halla cortado el camino Freyre – Colonia Anita y Porteña a Colonia Valtelina. La falta de mantenimiento de caminos, cunetas y alcantarillas, evidencian inconvenientes a nivel de consorcios camineros, sin control social alguno. Como ejemplo se puede tomar la situación de Colonia San Pedro que luego del temporal de Abril de 2016, aún cuentan con el 80% de las alcantarillas tapadas o destruidas, lo cual afecta la productividad de 4000 ha que en estos momentos se hallan anegadas.

Estimación de pérdidas

Para la estimación de pérdidas se contabilizaron los rubros principales afectados a la actividad tambera. Aún no se pueden estimar pérdidas en soja que ocupa un 60 % de la superficie destinada a agricultura. Cantidad Pesos ($) Pasturas base alfalfa en ha. (1) 20250 238.040.775 Maíz de segunda en ha. (2) 5400 126.360.000 Producción de leche en litros (3) 935550 4.331.597 Mortandad adicional de terneros (4) 607 1.274.700 Reparación de arenados (Km) 11,8 2.950.000 Reparación de caminos (km) 330,7 2.645.600 TOTAL 375.602.672 Tabla 3: Estimación de pérdidas de la zona afectada, en pesos argentinos.

Endeudamiento

La imposibilidad de poder generar reservas para el invierno 2017, obligará a los productores a endeudarse para poder adquirir alimentos para sus rodeos y continuar con dietas balaceadas que permitan sostener la productividad. La falta de provisión de proteína a través de pasturas base alfalfa, obligara a la adquisición de subproductos de la industria, tales como expeller de soja, girasol o cártamo.

Caída de ingreso de leche a las industrias regionales

En consulta con las principales empresas procesadoras de leche fluida de las zonas afectadas (SANCOR, Ramolac y Manfrey) manifiestan una caída del 16 al 22 % de la entrada de leche a planta proveniente de toda la cuenca lechera del nordeste del departamento San Justo. Este porcentaje, incluye las caídas de producción normales para el verano. Si bien hay zonas más complicadas que otras, en algunos lugares ya no se puede retirar la producción por no existir vías de acceso. Hasta ahora se realizan retiros cada 2 a 4 ordeñes y hay tambos que están reubicando sus rodeos en zonas altas por lo cual dicho porcentaje de merma de leche en industria, ira en aumento.

Cierre de tambos y descapitalización

La zona afectada inició el proceso de cierre de tambos luego del temporal de Abril de 2016. La mayor cantidad de bajas estuvo en Colonia Beiro donde cerraron 6 tambos. El agua se retiró del lugar en Noviembre de 2016, quedando las napas a 30 cm. de profundidad. Pocos productores regresaron a sus campos. Los que regresaron destinaron sus parcelas a la recría y vacas secas sobre pasturas naturales. Entre el 24 de Diciembre de 2016 y Enero de 2017, llovieron en dicha zona 530 mm, lo cual generó nuevamente un espejo de agua de unas 3000 ha. con dificultad de escorrentía por la falta de funcionamiento del canal Beiro – Bossi. Dicho canal inactivo es de escasa profundidad y se estima que necesita un dragado de 1 a 1.5 m de profundidad para permitir el desagote eficiente. En los últimos 15 días han cerrado tambos en zonas colindantes. Al este, en la provincia de Santa Fe han cerrado 10 tambos (7 entregadores a Lácteos Aurora y 2 a SanCor en Vila y 3 entregadores a Ramolac de Ramona) y al sur en la ciudad de Freyre, cerraron 3 tambos (entregadores a Manfrey). Si bien los productores afectados, intentan conservar sus rodeos, desde Abril de 2016 hasta la fecha, se registra una disminución del 4.75 % del índice general de vacunación de aftosa (vacas, toros, novillos, novillitos, vaquillonas y terneros). Específicamente para la categoría vaquillonas, la disminución es de un 16 % lo que indica que habrá un retraso en la reposición de vientres. En algunos casos dichos vientres participaron en remates especiales de vaquillonas y en otros, fueron enviados a frigorífico.

Otras consecuencias

La actual situación afecta al circuito económico regional ya que la actividad tambera es la principal actividad económica. De mantenerse la actual situación, el potencial cierre de tambos, impulsa una nueva oleada de éxodo rural con la consecuente concentración urbana y los efectos indirectos que esto genera. A nivel urbano se resiente el circuito comercial y de servicios asociado al campo (servicios de reparaciones, siembra, protección de cultivos, reparaciones, venta de semillas, comercio en general, etc.). Asimismo, la descapitalización de productores y pasaje a rentistas propicia la concentración de la tierra y los recursos indispensables para la generación de riqueza regional y bienes de valor público.

Estrategias implementadas desde la AER Brinkmann Las estrategias e información emergente detalladas a continuación se comparten con el equipo conformado en la EEA Rafaela para la actual situación de emergencia del sector ya que compartimos la misma cuenca y las mismas problemáticas. Los objetivos de las presentes estrategias centradas en las necesidades del productor en riesgo son:  Brindar información que colabore en la toma de decisiones.  Desmitificar prácticas y soluciones que no poseen sustento técnico y que solo generan confusión y desinformación.  Contribuir a disminuir el stress emocional y la sobrecarga física y mental de los productores.  Favorecer la creación de espacios de fortalecimiento y creación de capital social.  Incrementar la transparencia del mercado para evitar situaciones de “aprovechamientorapiña” sobre empresas en crisis. 1. Elaboración de una base de datos de campos receptivos de hacienda: Se elaboró un comunicado solicitando a productores de la región que estén en condiciones de recibir hacienda de distintas categorías, a inscribirse en un padrón que se encuentra disponible para todos aquellos productores que necesiten relocalizar, vender o alquilar hacienda. Esta situación ha generado espacios de solidaridad entre vecinos, regiones y provincias. Los productores de zonas altas que en Abril de 2016 también sufrieron situaciones de anegamiento e inundación, buscan recomponer sus rodeos asociándose con productores actuales en crisis, por lo cual, se genera una sinergia y colaboración mutua. 14 Hasta el momento se cuenta con 70 establecimientos con disponibilidad en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Salta y Buenos Aires. La AER Brinkmann solo actúa como intermediador de datos que también se comparten con el cluster lechero de la provincia de Santa Fe. Hasta el momento se cuenta con una base de datos de 120 oferentes de espacio para alojar hacienda (de 6000 a 10000 cabezas), lo que representa parte del espacio libre que poseen el resto de las cuencas lecheras del país para incrementar la producción de leche. Según los casos reportados hasta el momento, los productores están ubicando parte de sus rodeos a pastaje con reparto de ganancias de peso en relación oferente/tomador 40/60 – 30/70 y 20/80. También existe el caso de productores que pagan un alojamiento fijo mensual con ganancias de peso pautadas según la región. Hasta ahora la última opción es la más conveniente en tanto se logren los aumentos de peso esperados y un manejo adecuado de la hacienda. Para quienes lo necesiten contamos con modelos básicos de contratos de hostelería que deberán ser adecuados a cada caso bajo la responsabilidad del productor. 2. Elaboración de base de datos sobre proveedores de alimentos, forrajes y subproductos de la industria: Debido a que los productores deberán comprar alimento para mantener sus rodeos, contamos con una base de datos de proveedores de alimentos balanceados, forrajes conservados (megafardos), subproductos de la industria (expeller de soja, girasol, pellets de trigo, etc.). La idea es compartir dicha información con cooperativas ganaderas y tamberas de manera que puedan negociar precios y volúmenes de compra, que luego favorezcan la oferta y financiación de productores afectados. La información también se enviará las mutuales y bancos de la zona. Cabe destacar, que luego del temporal anterior, las cooperativas y mutuales fueron una fuerte fuente de financiamiento para los productores inundados ya que el INAES cuenta con partidas extraordinarias para subsidiar tasas. 3. Relocalización de mano de obra rural: La AER Brinkmann cuenta desde 2002 con una base de datos de mano de obra rural. Allí se registra principalmente personal disponible para tambo (ordeñadores, mixeros, guacheros, alimentadores, etc.). Debido a la actual situación de cierre de tambos en la provincia de Santa Fe, se ha incrementado la búsqueda de nuevos establecimientos que puedan absorber el excedente de mano de obra. Durante los últimos quince días se han recibido 10 pedidos de personal para tambo, lo cual evidencia la rotacióninestabilidad-movilidad-éxodo que genera la actual situación.4. Información climática para técnicos: Desde el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, se recibe dos veces por semana un informe regional actualizado sobre pronóstico climático a corto plazo. La AER Brinkmann cuenta con una base de datos de 300 técnicos (ingenieros agrónomos y médicos veterinarios) a quienes se les envía por correo electrónico dicha información a fin de que puedan colaborar con el productor afectado por el agua, en la toma de decisiones sobre cuestiones de manejo, productivas y administrativas. 5. Información técnica para técnicos y productores: A fin de desmitificar conceptos y discursos que no aclaran el origen del problema por lo cual, el productor no enfoca sus objetivos sobre cuestiones de fondo, se procedió a divulgar información proveniente del Instituto de Suelos de INTA Castelar sobre manejo de suelos inundados a fin de que sea trabajada por los profesionales de la región junto a los productores afectados. Asimismo, se están preparando hojas informativas con acciones que pueden ir realizando productores no inundados con el objeto de retener aguas arriba y disminuir el impacto por volumen de agua y erosión por velocidad de escorrentía. 6. Espacios de interacción entre actores claves del territorio: La Agencia de Extensión Rural Brinkmann, brinda su edificio y sala de conferencias para la realización de reuniones entre productores y entidades involucradas en la actual situación (cooperativas, consorcios camineros, consorcios canaleros, municipios, comunas, etc.) con el objeto de acompañar en los procesos de negociación ante autoridades provinciales y nacionales para la búsqueda de soluciones ante la actual crisis hídrica.

La actual situación de crisis hídrica deja al descubierto nuevas problemáticas de fondo que no se analizaron luego del anterior temporal de Abril de 2016. Queda expuesta la falta de espacios de control de obras claves para el circuito productivo regional. Al igual que en 2016, la crisis institucional con problemas de representatividad, mezquindad y red de intereses particulares, por efecto domino, no solo están afectando a la producción primaria, sustento del circuito económico regional sino también a las ciudades y comunidades (sector urbano). Es necesario revisar y modificar viejas prácticas que demuestran que ya no satisfacen las necesidades de los ciudadanos en su totalidad. Desde el INTA se cuenta con la información y red de personal idóneo que puede colaborar en dicho proceso.

Se agradece la colaboración de productores afectados e instituciones representativas del sector rural por brindar información clave para elaboración del presente informe, a los técnicos del Area de Desarrollo Rural y Cambio Rural de INTA Rafaela por compartir la información que se va generando y a los medios de comunicación de la región por el respetuoso acompañamiento al sector.

FUENTE: MARCELA LEIVA