Desde ATILRA Sunchales llego una réplica firmada por Eduardo Juárez, Secretario General de Atilra Devoto en respuesta a las declaraciones de Domingo Benso tras sus declaraciones donde aseguraba que “si Sancor Devoto hubiese querido cerrar, el pueblo no lo iba a dejar”…

De mi mayor consideración:

En representación de ATILRA y en carácter de Secretario General de la Seccional Devoto, vengo a ejercer el derecho a réplica ante las falsas y contradictorias afirmaciones del Contador Domingo Benso contenidas en la publicación efectuada el 4 de junio de 2017, titulada “SI SANCOR HUBIESE QUERIDO CERRAR EN DEVOTO, EL PUEBLO NO LO IBA A DEJAR”.

Frente a tanta manipulación resulta indispensable poner luz al asunto, para que la gente tenga datos objetivos y saque sus propias conclusiones.

¿Cuánto representa el costo de los trabajadores lácteos en el producto que se compra en el comercio?

El Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos IAPUCO, asociación civil que nuclea a los docentes y expertos argentinos de la disciplina costos, fundada en 1977, referente indiscutido a nivel nacional e internacional en análisis de costos, realiza un observatorio de los costos de la industria láctea, analizando todos los componentes en la conformación de los precios; en otras palabras calcula qué es lo que paga el consumidor cuando compra la leche, el yogur, la manteca y hasta el queso rallado para las pastas de los domingos; a todos esos productos se los llama Mix de productos. El IAPUCO calculó un promedio de ese Mix de productos por litro de leche y le puso un valor para marzo de 2017 de $ 18,06 (100%).- De esos costos promedio $ 5,02 (29%) corresponde al productor , $ 4,87 (27%), corresponde a la industria, $5,15(29 %) al comercio y $ 2,82 son impuestos. Ahora bien de esos $18,06 que paga el consumidor los trabajadores de la industria lechera reciben solamente 0,83 centavos.

De cada $ 18,06 que paga el consumidor el litro de leche, sólo 0,83 centavos son para pagarle a los empleados en relación de dependencia laboral comprometidos en el Convenio Colectivo de ATILRA.

Que NO TE VENDAN GATO POR LIBRE: de un litro de leche que comprás solo dos cucharadas corresponden al costo laboral en su totalidad.

Tomemos algo con mayor elaboración como el queso cremoso que cuesta $113,68 el kilo, de ahí el costo empleado de la mano de obra para la elaboración del queso es de $5,25, el equivalente al 4,61%; supongamos que se quiera bajar el costo de los alimentos al público y los trabajadores hacen el esfuerzo de resignar ingresos, no se lograría bajar más que unos poquitos centavos de lo que vale el producto en góndola, tal vez 3 centavos de casi $25 que pagas el litro de leche.

¿Son los sueldos de los trabajadores, los aportes sindicales, las prestaciones de salud uno de los elementos condicionantes que pusieron a Sancor en un lugar crítico?

Señor Benso explíquenos ¿Por qué en las góndolas subieron el precio de los lácteos sin que hubiera suba de sueldos, ni aumento a los tamberos? ¿Por qué en 2016 se cerraron 460 tambos, duplicando la tasa promedio de cierre de los últimos años? ¿Por qué se eliminaron buena parte de las retenciones agrarias sin ofrecer compensaciones a los productores lácteos? ¿Por qué no habla Ud. de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿de la caída del consumo de leche en un 10%? ¿Por qué no habla Ud. del porcentaje de rentabilidad que se lleva el hipermercadismo? ¿Del fenomenal impacto en la suba de las tarifas? ¿Por qué no habla Ud. de cómo ganan dinero los bancos y las mutuales (tema que conoce muy bien)? y ¿cómo los bancos y las mutuales llegaron a ser “los dueños del dinero”?

Señor Benso Ud. se asusta de que un trabajador lácteo tenga una base inicial de $20.000; por qué no dice que una familia tipo necesita para no caer debajo del umbral de la pobreza de $14.770, siendo propietaria de su vivienda, conforme el INDEC.

Señor Benso ¿usted puede vivir con $20.000? Puede pagar un alquiler, la comida, los servicios, la salud, la educación o cree que los trabajadores no tienen derecho? Señor Benso sé que sus ojos ven solo recursos, pero si los toca notará que los trabajadores son de carne y hueso como Ud. Debería hacer la prueba…

¿Por qué no dice Sr. Benso cuáles son realmente sus intereses?

En la región somos pocos y nos conocemos bien. Es usted el modelo de empresarios que no queremos tener, que no le hace bien al país: trabajo en negro, evasión impositiva, cooperativas de trabajo en fraude a la ley, persecución laboral, autoritarismo, mutualismo desnaturalizado, precarización laboral, especulación financiera.

Si le molestan los gremios, empiece por cumplir la ley, verá como de esta manera dejaremos de hacer falta.

Su nota se inicia “DEVOTO.-Domingo Benso, gerente del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto…” cabe preguntarse cómo se publicita como gerente de un grupo, si en los juicios laborales desconoce conformar el mismo; señor Benso si es gerente de un Grupo para los medios es de un Grupo para los juicios laborales.

Usted se ríe de la gente afirmando “los empleados de nuestra fábrica aceptaron un descuento de su sueldo del 12 % para que nosotros pudiéramos competir”. “Pedimos al gremio (ATILRA) que nos permitiera pagar las leyes sociales en base al sueldo con descuento y no accedió”. Con su publicación el Ministerio de Trabajo y la AFIP deberían actuar de oficio. Lo que usted está haciendo es ilegal.

Como bien expresa el Papa Francisco “Aquellos que se enriquecen a costa del trabajo en negro son "verdaderas sanguijuelas" que viven "de la sangre de la gente" y algún día tendrán que dar cuenta.

Los trabajadores eligen sus representantes para que los defiendan, los defiendan de los empresarios como Ud., que se llenan la boca de cooperativismo, pero que carecen de esos valores.

En realidad, para ATILRA es un orgullo que empresarios como usted hablen mal del gremio, significa que estamos haciendo bien las cosas; que no traicionamos a los trabajadores lácteos.

Nuestro gremio protege a los trabajadores, a los jubilados, ha denunciado irregularidades como actos de corrupción de algunos ministerios, ha denunciado la flexibilización laboral, a denunciado a empresarios vinculados políticamente, que tienen empresas lácteas con su personal en la alimentación para pagar menos salario, y elaboran sus productos sin ningún control de calidad, productos que se dan en algunos casos a niños de los comedores escolares y ancianos.

Problemas económicos financieros de Sancor

Los problemas de Sancor comenzaron cuando el sueldo del trabajador lechero era 426 dólares (6.600 pesos actuales); podrá notarse que nada tienen que ver los trabajadores en todo esto.

No es la primera vez que para desviar responsabilidades se le echa la culpa al gremio y a los trabajadores.

ATILRA preside la División Internacional del Sector Lácteo de UITA, entidad adherida a la OIT. Conocemos todos los convenios colectivos de la industria lechera de los distintos países del mundo y sabemos que los hay superiores en beneficios al nuestro. Sabemos que el problema es un problema de distribución de la riqueza, que hay pocos con mucho y muchos con poco.

Los países serios ponen límite a la remarcación del producto para garantizar que cada sector de la cadena productiva obtenga su beneficio sin perjudicar al otro. En nuestro país algunos pocos empresarios, dueños de industrias y supermercados, definen los precios a su antojo y obtienen ganancias siderales. Hace unos meses el ex gobernador de Santa Fe Bonfatti expuso: “En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia desde que sale la leche de la usina láctea hasta llegar al supermercado hay entre un 8 a un 15% de remarcación, en Argentina estamos en el 500%”.

Sr. Benso ¿A quién quiere engañar Ud.?

Todo lo manifestado precedentemente, encuentra respaldo en estadísticas públicas y lo puede comprobar cualquier consumidor.

El Sr. Benso omite TENDENCIOSAMENTE INFORMAR LA VERDAD DE LOS HECHOS, defiende intereses propios e intenta romper los cimientos de un gremio que defiende legítima y justamente a sus trabajadores.

EDUARDO SILVIO JUAREZ

SECRETARIO GENERAL ATILRA SECCIONAL DEVOTO.