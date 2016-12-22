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  • Morteros: Para Sammartino “viene un ciclo positivo para la lechería”
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Fiesta del Deporte: Lucas Forneris es el “Deportista del Año”

Detalles
Creado en Jueves, 22 Diciembre 2016 00:19

Con la organización del Concejo Deliberante Municipal, se realizo la “16* Fiesta del Deporte”, que reconoció al jugador de básquet de San Jorge, Lucas Forneris como el “Deportista del 2016”. Previamente se eligió a Julián Chicco, actualmente en Boca Juniors y la Selección Argentina como “Embajador Deportivo”. TODOS LOS GANADORES...

 

 


 

LUCAS FORNERIS Y TODO EL PLANTEL DE SAN JORGE

 

Premios especiales de la noche

Gabriel Giaveno fue premiado por su “Trayectoria Deportiva” como entrenador de Básquet de Club Centro Social y Deportivo Brinkmann.

Rodrigo Lezcano como “Revelación del Año” por su destacado desempeño en el 2016.

Darío Ferrero como “Técnico del Año”, recientemente consagrado campeón con el Equipo de SportivoSuardi.

Subcomisión de Basquet de San Jorgefue premiado a la “Dirigencia del Año”.

Futbol de Primera de  Centro Social, Básquet de Primera de San Jorge Inferiores de San Jorge; Preinfantiles de Centro Social; Gimnasia Escuela de San Jorge y Voley de Primera de Centro Social fueron premiados por su “Trabajo en Equipo”.

Además, y como sucedió el año pasado el Concejo Deliberante premió con un monto de $4.000 en efectivo mediante un sorteo a uno de los profesores presentes. El beneficiado fue el Profesor de Natación de Club Centro Social Andrés Fontanini (quien lo destinará para la compra de elementos deportivos para el club donde trabaja). 

 

FUTBOL DE PRIMERA DE CENTRO SOCIAL

BASQUET FEMENINO  DE CENTRO SOCIAL

 

 

Ganadores por terna:

 

DISCILPLINA

DESTACADOS

MÉRITO DEPORTIVO

1-TENIS

 

 

PERLA RÍOS

JUAN MANUEL LUDUEÑA

VALENTINA VIANO

 

 

 

JUAN MANUEL LUDUEÑA.

 

OBTUVÓ 4º PUESTO EN TORNEO DE

TENIS ZONAL – REGIONAL.

 

 

2-TENIS ESCUELA

LUCÍA DANIELE

LAUTARO BONINO

MATEO STEFANI

 

3-KARATE

 

JUAN MIÑO

 

JESÚS JUAREZ

 

IGNACIO VIOTTO

 

MAGDALENA MUCHA

 

 

MAGDALENA MUCHA

 

OBTUVO CUATRO PRIMEROS PUESTOS EN CATEGORÍA KATA Y TRES PRIMEROS PUESTOS EN LA CATEGORIAS KUMITÉ

           PARTICIPANDO DE :

ϔ      TORNEOS NACIONALES EN SAN LUIS Y SAN NICOLÁS.

 

ϔ      INTERNACIONAL EN CATAMARCA.

 

ϔ      INTERPROVINCIAL EN PORTEÑA Y RAFAELA.

 

 

4-BOCHAS

GABRIEL DALMASSO

 

JAVIER ARMANDO

 

CRISTIAN ARMANDO (BERTOSSI).

 

ANIBAL MANSILLA

 (SAN JORGE)

 

 

 

 

 

JAVIER ARMANDO

 

DESTACADA ACTUACIÓN.

 

CLASIFICÓ PARA EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOCHAS.

 

 

5-TAEKWONDO

 

 

LUDMILA LUDUEÑA

 

SOFÍA CASTRO

 

ANGELES FARIAS

 

 

 

 

 

 

6-RUGBY JUVENILES

 

MANUEL RAMALLO

 

JOEL CAMINO

 

MARCO VALDEZ

 

 

 

 

 

 

7-RUGBY MAYORES

 

NICOLÁS BRUNA

 

MARCOS MORINI

 

JUAN FERREYRA

 

 

               NICOLÁS BRUNA

 

SUBCAMPEÓN COPA DE ORO EN LA UNIÓN CORDOBESA REPRESENTANDO LOS CHARABONES DE SAN FCO

8-HOCKEY MENORES

 

ANTONELA RÉBOLA

 

COLOMBA BRIZZIO.

 

INÉS GEORGERINO.

 

 

 

COLOMBA BRIZZIO

 

INTEGRÓ EL SELECIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY Y FUE  GOLEADORA EN SU CATEGORÍA.

EXCELENTE ACTUACIÓN

9-HOCKEY MAYORES

 

GUADALUPE FARIAS OLIVERO

 

LILA CASTRO

 

IRENE GEORGERINO

 

IRENE GEORGERINO

 

INTEGRÓ EL SELECCIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY.

MUY BUENA ACTUACIÓN.

 

10-TIRO DEPORTIVO

DAVID BUSTOS

 

PABLO WILLINER

 

ALBERTO FALCO

 

 

 

 

            DAVID BUSTOS

MEJOR ACTUACIÓN.

GANO UNA FECHA EN SUARDI DE TIRO

SEGUNDO POR EQUIPO TORNEO SUARDI

11-PATÍN ARTÍSTICO

 

MARTINA PRATTO.

SOFÍA FERRERO. (SAN JORGE)

 

JULIETA BONINO

LUCIA GIOINO

NAHIARA TEVEZ

MORENA MONTENEGRO

 (CENTRO)

 

PAMELA MOYA

ROCIO UTRERA (BERTOSSI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-PATÍN NO COMPETITIVO

 

DAIANA BAIMA

GUADALUPE ALLOCHIS (BERTOSSI)

AGUSTINA DOTTA (CSDB)

MAIRA GIORDANO

VALENTINA CARLESSO

VALENTINA BACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- PADEL

 

MANUEL CASTRO

 

IVÁN DIAZ PAEZ

 

 

 

 

       

           MANUEL CASTRO

 

PARTICIPÓ DE TODOS LOS TORNEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADEL CLUB (A P C)  ESTANDO SIEMPRE EN LAS INSTANCIAS FINALES. SE DESTACÓ COMO EL JUGADOR CON MÁS PUNTOS DE LA CATEGORIA GANANDO ASI EL PRIMER PUESTO.

PARTICIPO, TAMBIEN DE UNA INSTANCIA PROVINCIAL, QUEDANDO ENTRE LAS MEJORES  8 PAREJAS DE LA PROVINCIA.

14-NATACIÓN FEMENINA

HASTA CATEGORÍA INFANTIL

 

GODOY EMILIA

SOLANA SANCHEZ (SAN JORGE)

 

WANDA CÉSPEDES

VICTORIA FERRERO

 

 

 

 

SOLANA SANCHEZ

 

3 ° PUESTO EN PECHO

6° PUESTO ESPALDA

5° PUESTO LIBRE

3° PUESTO MARIPOSA

1° PUESTO LIBRE.

15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL HASTA MAYORES

SELENE SANCHEZ

ROCÍO CHIALVO (SAN JORGE)

 

PAULINA FERRERO

INÉS GEORGERINO (CENTRO)

 

 

PAULINA FERRERO

 

1° PUESTO MARIPOSA

1° LIBRE

1° POSTA CUATRO ESTILOS

2° COMBINADOS

2° PECHO

3° POSTA LIBRE

 

16-NATACIÓN MASCULINA HASTA CATEGORÍA INFANTIL.

MÁXIMO AVILA

ARON CÓRDOBA (SAN JORGE)

 

BAUTISTA SCOTTA

VALENTÍN FERRERO

 

 

BAUTISTA SCOTTA

 

1° MARIPOSA

1° COMBINADOS

1° POSTA DE CUATRO ESTILOS

2° PECHO

2° POSTA LIBRE

3° LIBRE

17-NATACIÓN MASCULINA CATEGORIA INFANTIL A ADULTOS.

JUAN CRUZ MONTIEL

 

 

MATEO FERREYRA

 

JOAQUIN ROSINA.

 

 

 

 

JOAQUIN ROSINA.

1° POSTA LIBRE

1° PECHO

1° CUATRO ESTILOS

2° COMBINADOS.

 

18-GIMNASIA ESCUELA

 

DAIRA OBREGÓN

 

JIMENA JUNCOS  (SAN JORGE)

 

JOSEFINA CASALIS

CAROLINA  BRAVO

ISABELLA GORGERINO

 

 

 

 

19-GIMNASIA AVANZADAS (no competitivo)

 

 

 

VANINA OBREGÓN (CSJ)

 

FLORENCIA BOSIO

 (CSJ)

 

 

 

20-GIMNASIA FEDERADAS

CATALINA GIOINO (CSJ)

 

MILAGROS YUAN RE (CSJ)

 

JOSEFINA GRANT (SAN JORGE)

 

 

 

MILAGROS YUAN RE

 

OBTUVO MEDALLA DE BRONCE  A NIVEL PROVINCIAL ENTRE 50 COMPETIDORAS EN LOS PROVINCIALES DE RÍO CUARTO, RÍO TERCERO Y CÓRDOBA CAPITAL, FORMANDO PARTE DE ESTE SELECCIONADO.

LOGRÓ EL TERCER PUESTO POR EQUIPO Y OBTUVO EL PUESTO 41 INDIVIDUAL ENTRE 103 COMPETIDORAS EN EL NACIONAL DE SANTA ROSA LA PAMPA.

21-ATLETISMO MASCULINO CÓRDOBA JUEGA

SEBASTIÁN GALLARGO

 

SIMÓN QUIROGA

 

ALEJANDRO UTRERA

 

 

 

 

 

SIMÓN QUIROGA

 CAMPEÓN PROVINCIAL EN 800 METROS LLANO

 

 

22- ATLETISMO MUJERES CÓRDOBA JUEGA

 

GIMENA BRAVÍN

FLORENCIA SANCHEZ

BIANCA ARTETA

FLORENCIA SANCHEZ

 CAMPEONA PROVINCIAL DE 100 MTS LLANOS

23-ATLETISMO ADULTOS

MARIO SCOLASTRICHI

JAVIER GAIDO

HECTOR SUAREZ

ATLETAS BRINKMANSES QUE CORREN CARRERAS DE 10,20, 42 CARRERAS PISTAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA PCIA Y EL PAIS.

AÑO TRAS AÑO REPRESENTAN A NUESTRA CIUDAD.

24-AJEDREZ

ISAAC CAMPOS

 

LAUTARO BONINO

 

LUCIANO ANTONUTTI

ISAAC CAMPOS

JUGÓ  EL ARGENTINO 2015 EN VILLA GUAY ENTRE RIOS REPRESENTANDO LA MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN CLASIFICANDO ENTRE LOS 20 JUGADORES DE 78 PARTICIPANTES.

CLASIFICO COMO PRIMER SUPLENTE DE LOS 8 MEJORES  DEL AÑO EN SU CATEGORÍA PARA JUGAR EL MAGISTRALITO, CLASIFICANDO PARA EL ARGENTINO QUE SE JUGARA EN FEBRERO DEL 2017.

 

 

 

MAXIMILIANO TOSOLINI

DESTACADO BOCHOFILO BRINKMANENSE QUE HA LOGRADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

1º ‘PUESTO ENTRE LOS 24 JUGADORES MAS IMPORTANTE DEL PAÍS PARTICIPANDO DE UN CAMPEONATO EN MENDOZA

4º PUESTO EN CHARATA CHACO.

3º PUESTO EN CAMPEONATO RIO PRIMERO.

SUBCAMPEÓN CAMPEONATO EN NOE TINGER, ENTRE OTROS.

 

BRENDA CZECH

 

OBTUVO 3º PUESTO EN MUNDIAL EN DUBLÍN

 

PRIMERA kUMITE MAYORES Y PRIMERA  KUMITÉ DANES CATAMARCA

 

SEGUNDA EN KATA  Y TERCERA KUMITE DANÉS EN AVELLANEDA 45º TORNEO NACIONAL

 

LUNA MORINI

 

 

PARTICIPO DEL CIRCUITO DE LA COSAT

DÉCIMA EN EL  RANKING NACIONAL DE TENIS DE ENTRE 343 TENISTAS.

 

 

 

JULIÁN CHICCO

INTEGRANTE DE LA PRIMERA DIVISION DE BOCA JUNIORS Y DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20

 

MARCELO AMPRIMO

2| PUESTO COPA DE LAS AMÉRICAS CON EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASIL

GANADOR COPA MARINHEIRO EN PORTUGAL

2° PUESTO EN CASINO  DE POVOA – PORTUGAL.

2 PUESTO EN LA PRIMERACOMPETENCIA DE ABONO.

5° PUESTO EN EL MUNDIAL SOBRE 513 TIRADORES., GANANDO LA COPA MAYORANZA.

3° EN EL PARCIAL DE LA COPA ARGENTINA.

 

INTEGRÓ EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASIL Y PORTUGAL

25-AUTOMOVILISMO

 

MARTÍN FERRERO

 

FRANCO NAZZI

 

TOMÁS BREZZO

 

MARTÍN FERRERO

 

DESTACADA ACTUACIÓN EN EL AÑO

1 CARRERA GANADA Y 4º EN EL TORNEO.

26-KARTING

MAXIMILIANO MARENGO

 

BRUNO MONTICONI

 

MARTÍN FERRERO

 

BRUNO MONTICONI

 

DECIMO SEGUNDO EN EL PUESTO DEL TORNEO KARTIN DEL SALADO.

 

27-MOTOCICLISMO

JUAN MANUEL SCALERANDI

 

GABRIEL STRUMIA

 

LEONARDO PAGANI

LEONARDO PAGANI

 

LLEGÓ EN LAS 7 CARRERAS DEL CAMPEONATO

28-MINIVOLEY

MARTINA CESPEDES

 

ANTONELLA STELCALDO

 

AGUSTINA SCIANCA

 

29-VOLEY SUB 13 Y SUB 15

 

VALENTINA TEJEDA

 

AGUSTINA CÓRDOBA

 

MARIA BELÉN FERNÁNDEZ

 

SABINA TEVEZ

VALENTINA TEJEDA (POR SUB 13)

JUNTO A SU EQUIPO OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN COPA DE PLATA.

JUGÓ EN SUB 17 Y SUB 19.

 

MARIA BELÉN FERNÁNDEZ (POR SUB 15)

 

FUE ELEGIDA COMO LA JUGADORA DE MAYOR PROGRESO DE LA TEMPORADA 2016 POR EL C S Y D B.

 

CON SU EQUIPO:

OBTUVO EL 4º PUESTO COPA DE ORO EN LIGA MORTERENSE DE VOLEY.

 

CAMPEONA COPA PLATA TORNEO NACIONAL DE SACANTA.

 

30-VOLEY SUB 17 Y SUB 19

 

VIOLETA GONZALEZ FERRERO.

 

SOFÍA CHICCO

 

 

 

SOFÍA CHICCO

 

FUE ELEGIDA LA MEJOR JUGADORA DEL CLUB EN LA TEMPORADA 2016.

 SUBCAMPEONA EN  EL CLAUSURA  CATEGORÍA SUB 17 Y SUBCAMPEONA EN EL CLAUSURA CON PRIMERA DIVISIÓN.

CAMPEONA DEL APERTURA CON PRIMERA DIVISION DE VOLEY.

 

 

31-VOLEY PRIMERA DIVISIÓN.

 

LAURA GARCÍA

 

 LUISINA FERRERO

 

ANAPOLETTO

POLETTO ANA

 

OBTUVO JUNTO AL EQUIPO EL CAMPEONATO EN EL TORNEO APERTURA Y SUB-CAMPEONATO EN EL CLAUSURA.

 

MENCIONAR LIGA ESTUDIANTE DE LA PLATA.

 

32-MAXI VOLEY

 

NORMA RODRÍGUEZ

 

MARIANA NADÍN

 

MALVINA IBÁÑEZ

 

 

 

 

SE RECONOCE  A ANGELES Y CAROLINA SENTIS.

 

MARIANA NADÍN

 

CAMPEONA EN COPA DE BRONCE EN EL TORNEO APERTURA.

TERCERA EN COPA DE PLATA EN EL TORNEO CLAUSURA

ELEGIDA MEJOR COMPAÑERA  EN LA FIESTA DE LA LIGA.

 

33-MINI BÁSQUET MASCULINO

 

HERNÁN  GANDOLFO

JUAN IGNACIO BOSSIO (CENTRO)

IGNACIO MONDINO

SANTIAGO GAITÁN

GASTÓN ROSSO

 

 

 

 

 

 

34-MINI BÁSQUET FEMENINO Y MENORES

AMPARO AMBROGGIO

 

AGOSTINA VAZQUEZ

 

MILAGROS QUIROGA

ABRIL YOZWIAK

 

35-BASQUET FEMENINO MAYORES

 

MARISOL NUÑEZ

CECILIA SEEBER

GISELA TURCHETTI

ANABEL FERRERO

 

36-BÁSQUET FORMATIVO

U13-U15

ULISES SCHAPER

BAUTISTA RACCA.( CENTRO)                        

 

SANTIAGO FIRMANI

LAUTARO GUDIÑO………..

 

 

ULISES SCHAPER

JUDADOR U13  Y DE LA SELECCIÓN DE LA LIGA MORTERENSE.

37-BASQUET MENORES

U17 - U19

JOAQUÍN ROSINA

MATIAS POLETTO. (CENTRO)

 

MARCOS GRANDE

JOAQUÍN CAMINO

JOAQUIN ROSINA

 

DESTACADA  ACTUACIÓN EN CATEGORÍA U 19 Y PRIMERA DIVISION

38-BÁSQUET DE PRIMERA

 

ALEXIS CHIALVO

 

LUCAS FORNERIS

 

GONZALO GUZMÁN

LUCAS FORNERIS

 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN CON EL EQUIPO DE BASQUET DE SAN JORGE

39-MAXI BÁSQUET

 

LUCAS POSSETTO

 

SEBASTIÁN SCALERANDI.

 

MAXIMILIANO MIKLES

 

SEBASTIÁN BURGA

 

 

                   

40-FÚTBOL INFANTIL

RAFAEL YOVANOVICH

FACUNDO YOZWIAK (SAN JORGE)

 

GASTÓN RACCA

JUAN MARTÍN BRIZZIO (CENTRO)

 

            RAFAEL YOVANOVICH

        

 

JUGADOR MUY IMPORTANTE PARA SU EQUIPO

 

 

 

41-FÚTBOL MENORES

FRANCISCO PIZARRO

 

MILTON CORVALÁN (SAN JORGE)

 

FACUNDO SALVAY

 

MATIAS CHIALVO

 

FRANCISCO PIZARRO

 

DELANTERO DESTACADO , DEBUTO EN PRIMERA E HIZO 2 GOLES

 

 

 

 

42-FÚTBOL JUVENIL

FACUNDO ARGAÑARAZ

 

GONZALO MONDINO

(CENTRO)

 

RODRIGO LEZCANO (SAN JORGE)

GONZALO MONDINO

 

DEFENSOR Y TITULAR EN  PRIMERA.

43-FÚTBOL SENIORS

 

NÉSTOR GÓNGORA (ATILRA)

 

ALCIDES UTRERA (SUPER SENIORS)

 

HÉCTOR CANTAMUTO

 

JAVIER PIZARRO (ATLAS)

 

JAVIER PIZARRO

 

 

 

 

 

44- LIGA DE FUTBOL BARRIAL

SEBASTIÁN SCOLASTRICHI

 

MATIAS RODRIGUEZ

 

EMILSE ALBORNOZ

 

DAMIÁN LÓPEZ

 

BRIAN JUAREZ

 

 

 

45-FÚTBOL DE PRIMERA

SAMUEL ALLENDE

 

HORACIO GODOY

 

MARCELO GALLARDO

 

 

HORACIO GODOY

 

EL MEJOR JUGADOR DEL

AÑO DEL C.S.Y D.B.

 

46- BOXEO

BÁRBARA ALBORNOZ

 

CRISTIÁN LÓPEZ

 

 

 

47- MONTAIN BIKE MENORES

BLAS VARELA

 

AXEL VARELA

 

 

 

 

 

AXEL VARELA

 

48- MONTAIN BIKE MUJERES

PAOLA BOGLIONE

PAOLA BOGLIONE

49- MONTAIN BIKE MAYORES

ALEJANDRO VARELA

 

PABLO MALDONADO

 

JUAN PONCE

 

MATIAS PEREZ

 

          PABLO MALDONADO

 

OBTUVO IMPORTANTES PRIMEROS PUESTOS EN SU CATEGORIA Y EN LA GENERAL.

Y ESTO LO CONSAGRO ENTRE LOS 8 MEJORES DEL PAÍS  CATEGORIA A 1

 

 

 

FUTBOL DE PRIMERA DE CENTRO SOCIAL Y D. BRINKMANN

 

 

POR EL ASCENSO A PRIMERA A

PRIMERA DE BASQUET SAN JORGE CAMPEÓN Y SUBCAMPEON

CAMPEÓN DEL TORNEO  APERTURA 2016 SUBCAMPEONES DEL TORNEO SUB-CAMPEON  2016 JUGANDO 2 FINALES FRENTE A PORTEÑA ASOCIACIÓN Y SU PARTICIPACION EN LA 20 EDICION DE TORNEO PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA FEDERACION CORDOBESA DE BASQUET

 

 

 

DIVISIONES INFERIORES DE FUTBOL DE CLUB SAN JORGE.

CAMPEON POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

EN LA SUMATORIA GENERAL DE PUNTOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FCO ZONA NORTE

DIVISION PROMOCIONAL CLUB SAN JORGE

GANÓ LA LIGA REGIONAL ZONA NORTE EN FORMA INVICTA

DIVISION PRE-INFANTIL DE FUTBOL CENTRO

CATEGORIA 2005 REGIONAL.

                          GANÓ  LIGA REGIONAL ZONA NORTE

EQUIPO MINI NIVEL C3  DE GIMNASIA COMPETITVA DE CLUB SAN JORGE

GIOINO CATALINA – CESANA FRANCIA – PEREZ AYNARA Y BRUNO  PILAR OBTUBIERON A NIVEL PROVINCIAL LOS SIG PUESTOS:

 

®  CAMPEONAS PROVINCIALES 1º PROMOCIONAL EN RIÓ CUARTO

®  MEDALLA DE BRONCE 2º PROMOCIONAL EN BARRIO PARQUE CAPITAL CÓRDOBA.

®  MEDALLA BRONCE TORNEO PROVINCIAL 9 DE JULIO DE RÍO CUARTO.

ESCUELA DE ATLETISMO – CLUB BERTOSSI

PREMIAR A LOS CHICOS

VOLEY DE PRIMERA CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN

 

 CAMPEON APERTURA Y SUBCAMPEON EN EL CLAUSURA.

CLUB ATLAS

 GANADOR DEL 50%  DEL    TORNEO DEL FUTBOL SENIORS

 

TRAYECTORIA DEPORTIVA

 

GABRIEL GIAVENO

TECNICO MAS GANADOR DE LA LIGA MORTERENSE DE BASQUET.

MÁS DE 25 AÑOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

 

REVELACIÓN DEPORTIVA

 

RODRIGO LESCANO

ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN CON GOLES LO QUE LE PERMITIÓ, EL AÑO PRÓXIMO,  JUGAR EN COLÓN DE SANTA FE.

 

DIRIGENCIA DEPORTIVA

SUB. COMISION DE BASQUET DE 1ª DE SAN JORGE

 

TECNICO DEL AÑO

 

 

DARIO FERRERO

CAMPEON DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FRANCISCO DIVISION A.

PRIMER CAMPEÓN DE LA HISTORIA EN ESTA DIVISIÓN.

 

 

EMBAJADOR DEPORTIVO

 

 

JULIÁN CHICCO

 

DEPORTISTA DEL AÑO

 

 

LUCAS FORNERIS
       

 

 

SAN JORGE - TRICAMPEON EN INFERIORES

PREINFANTILES DE CENTRO SOCIAL

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