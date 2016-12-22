Con la organización del Concejo Deliberante Municipal, se realizo la “16* Fiesta del Deporte”, que reconoció al jugador de básquet de San Jorge, Lucas Forneris como el “Deportista del 2016”.… Leer Más
La extensa lista de reconocimientos especiales destaco a Gabriel Giaveno por su “Trayectoria Deportiva”, como entrenador de basquetbol; a Rodrigo Lezcano como “Revelación del Año” y Darío Ferrero como “Técnico… Leer Más
El Subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino visito una vez más la ciudad de Morteros para participar de una Jornada de Lechería con productores y cooperativas. En conferencia… Leer Más
Tal como lo adelanto LA RADIO 102.9 esta semana, el Intendente Gustavo Tevez participó de la firma del convenio mediante el cual la ciudad de Brinkmann es incorporada al Plan… Leer Más
Unas 25 mil personas participaron en una gran noche final de La Gran Promoción Regional que fue todo un éxito. Con un enorme esfuerzo de logística, se brindó un espectáculo… Leer Más
Con la organización del Concejo Deliberante Municipal, se realizo la “16* Fiesta del Deporte”, que reconoció al jugador de básquet de San Jorge, Lucas Forneris como el “Deportista del 2016”. Previamente se eligió a Julián Chicco, actualmente en Boca Juniors y la Selección Argentina como “Embajador Deportivo”. TODOS LOS GANADORES...
LUCAS FORNERIS Y TODO EL PLANTEL DE SAN JORGE
Premios especiales de la noche
Gabriel Giaveno fue premiado por su “Trayectoria Deportiva” como entrenador de Básquet de Club Centro Social y Deportivo Brinkmann.
Rodrigo Lezcano como “Revelación del Año” por su destacado desempeño en el 2016.
Darío Ferrero como “Técnico del Año”, recientemente consagrado campeón con el Equipo de SportivoSuardi.
Subcomisión de Basquet de San Jorgefue premiado a la “Dirigencia del Año”.
Futbol de Primera de Centro Social, Básquet de Primera de San Jorge Inferiores de San Jorge; Preinfantiles de Centro Social; Gimnasia Escuela de San Jorge y Voley de Primera de Centro Social fueron premiados por su “Trabajo en Equipo”.
Además, y como sucedió el año pasado el Concejo Deliberante premió con un monto de $4.000 en efectivo mediante un sorteo a uno de los profesores presentes. El beneficiado fue el Profesor de Natación de Club Centro Social Andrés Fontanini (quien lo destinará para la compra de elementos deportivos para el club donde trabaja).
FUTBOL DE PRIMERA DE CENTRO SOCIAL
BASQUET FEMENINO DE CENTRO SOCIAL
Ganadores por terna:
|
DISCILPLINA
|
DESTACADOS
|
MÉRITO DEPORTIVO
|
1-TENIS
|
PERLA RÍOS
JUAN MANUEL LUDUEÑA
VALENTINA VIANO
|
JUAN MANUEL LUDUEÑA.
OBTUVÓ 4º PUESTO EN TORNEO DE
TENIS ZONAL – REGIONAL.
|
2-TENIS ESCUELA
|
LUCÍA DANIELE
LAUTARO BONINO
MATEO STEFANI
|
|
3-KARATE
|
JUAN MIÑO
JESÚS JUAREZ
IGNACIO VIOTTO
MAGDALENA MUCHA
|
MAGDALENA MUCHA
OBTUVO CUATRO PRIMEROS PUESTOS EN CATEGORÍA KATA Y TRES PRIMEROS PUESTOS EN LA CATEGORIAS KUMITÉ
PARTICIPANDO DE :
ϔ TORNEOS NACIONALES EN SAN LUIS Y SAN NICOLÁS.
ϔ INTERNACIONAL EN CATAMARCA.
ϔ INTERPROVINCIAL EN PORTEÑA Y RAFAELA.
|
4-BOCHAS
|
GABRIEL DALMASSO
JAVIER ARMANDO
CRISTIAN ARMANDO (BERTOSSI).
ANIBAL MANSILLA
(SAN JORGE)
|
JAVIER ARMANDO
DESTACADA ACTUACIÓN.
CLASIFICÓ PARA EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOCHAS.
|
5-TAEKWONDO
|
LUDMILA LUDUEÑA
SOFÍA CASTRO
ANGELES FARIAS
|
|
6-RUGBY JUVENILES
|
MANUEL RAMALLO
JOEL CAMINO
MARCO VALDEZ
|
|
7-RUGBY MAYORES
|
NICOLÁS BRUNA
MARCOS MORINI
JUAN FERREYRA
|
NICOLÁS BRUNA
SUBCAMPEÓN COPA DE ORO EN LA UNIÓN CORDOBESA REPRESENTANDO LOS CHARABONES DE SAN FCO
|
8-HOCKEY MENORES
|
ANTONELA RÉBOLA
COLOMBA BRIZZIO.
INÉS GEORGERINO.
|
COLOMBA BRIZZIO
INTEGRÓ EL SELECIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY Y FUE GOLEADORA EN SU CATEGORÍA.
EXCELENTE ACTUACIÓN
|
9-HOCKEY MAYORES
|
GUADALUPE FARIAS OLIVERO
LILA CASTRO
IRENE GEORGERINO
|
IRENE GEORGERINO
INTEGRÓ EL SELECCIONADO DE LA LIGA OESTE DE HOCKEY.
MUY BUENA ACTUACIÓN.
|
10-TIRO DEPORTIVO
|
DAVID BUSTOS
PABLO WILLINER
ALBERTO FALCO
|
DAVID BUSTOS
MEJOR ACTUACIÓN.
GANO UNA FECHA EN SUARDI DE TIRO
SEGUNDO POR EQUIPO TORNEO SUARDI
|
11-PATÍN ARTÍSTICO
|
MARTINA PRATTO.
SOFÍA FERRERO. (SAN JORGE)
JULIETA BONINO
LUCIA GIOINO
NAHIARA TEVEZ
MORENA MONTENEGRO
(CENTRO)
PAMELA MOYA
ROCIO UTRERA (BERTOSSI)
|
|
12-PATÍN NO COMPETITIVO
|
DAIANA BAIMA
GUADALUPE ALLOCHIS (BERTOSSI)
AGUSTINA DOTTA (CSDB)
MAIRA GIORDANO
VALENTINA CARLESSO
VALENTINA BACH.
|
|
13- PADEL
|
MANUEL CASTRO
IVÁN DIAZ PAEZ
|
MANUEL CASTRO
PARTICIPÓ DE TODOS LOS TORNEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADEL CLUB (A P C) ESTANDO SIEMPRE EN LAS INSTANCIAS FINALES. SE DESTACÓ COMO EL JUGADOR CON MÁS PUNTOS DE LA CATEGORIA GANANDO ASI EL PRIMER PUESTO.
PARTICIPO, TAMBIEN DE UNA INSTANCIA PROVINCIAL, QUEDANDO ENTRE LAS MEJORES 8 PAREJAS DE LA PROVINCIA.
|
14-NATACIÓN FEMENINA
HASTA CATEGORÍA INFANTIL
|
GODOY EMILIA
SOLANA SANCHEZ (SAN JORGE)
WANDA CÉSPEDES
VICTORIA FERRERO
|
SOLANA SANCHEZ
3 ° PUESTO EN PECHO
6° PUESTO ESPALDA
5° PUESTO LIBRE
3° PUESTO MARIPOSA
1° PUESTO LIBRE.
|
15-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA INFANTIL HASTA MAYORES
|
SELENE SANCHEZ
ROCÍO CHIALVO (SAN JORGE)
PAULINA FERRERO
INÉS GEORGERINO (CENTRO)
|
PAULINA FERRERO
1° PUESTO MARIPOSA
1° LIBRE
1° POSTA CUATRO ESTILOS
2° COMBINADOS
2° PECHO
3° POSTA LIBRE
|
16-NATACIÓN MASCULINA HASTA CATEGORÍA INFANTIL.
|
MÁXIMO AVILA
ARON CÓRDOBA (SAN JORGE)
BAUTISTA SCOTTA
VALENTÍN FERRERO
|
BAUTISTA SCOTTA
1° MARIPOSA
1° COMBINADOS
1° POSTA DE CUATRO ESTILOS
2° PECHO
2° POSTA LIBRE
3° LIBRE
|
17-NATACIÓN MASCULINA CATEGORIA INFANTIL A ADULTOS.
|
JUAN CRUZ MONTIEL
MATEO FERREYRA
JOAQUIN ROSINA.
|
JOAQUIN ROSINA.
1° POSTA LIBRE
1° PECHO
1° CUATRO ESTILOS
2° COMBINADOS.
|
18-GIMNASIA ESCUELA
|
DAIRA OBREGÓN
JIMENA JUNCOS (SAN JORGE)
JOSEFINA CASALIS
CAROLINA BRAVO
ISABELLA GORGERINO
|
|
19-GIMNASIA AVANZADAS (no competitivo)
|
VANINA OBREGÓN (CSJ)
FLORENCIA BOSIO
(CSJ)
|
|
20-GIMNASIA FEDERADAS
|
CATALINA GIOINO (CSJ)
MILAGROS YUAN RE (CSJ)
JOSEFINA GRANT (SAN JORGE)
|
MILAGROS YUAN RE
OBTUVO MEDALLA DE BRONCE A NIVEL PROVINCIAL ENTRE 50 COMPETIDORAS EN LOS PROVINCIALES DE RÍO CUARTO, RÍO TERCERO Y CÓRDOBA CAPITAL, FORMANDO PARTE DE ESTE SELECCIONADO.
LOGRÓ EL TERCER PUESTO POR EQUIPO Y OBTUVO EL PUESTO 41 INDIVIDUAL ENTRE 103 COMPETIDORAS EN EL NACIONAL DE SANTA ROSA LA PAMPA.
|
21-ATLETISMO MASCULINO CÓRDOBA JUEGA
|
SEBASTIÁN GALLARGO
SIMÓN QUIROGA
ALEJANDRO UTRERA
|
SIMÓN QUIROGA
CAMPEÓN PROVINCIAL EN 800 METROS LLANO
|
22- ATLETISMO MUJERES CÓRDOBA JUEGA
|
GIMENA BRAVÍN
FLORENCIA SANCHEZ
BIANCA ARTETA
|
FLORENCIA SANCHEZ
CAMPEONA PROVINCIAL DE 100 MTS LLANOS
|
23-ATLETISMO ADULTOS
|
MARIO SCOLASTRICHI
JAVIER GAIDO
HECTOR SUAREZ
|
ATLETAS BRINKMANSES QUE CORREN CARRERAS DE 10,20, 42 CARRERAS PISTAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA PCIA Y EL PAIS.
AÑO TRAS AÑO REPRESENTAN A NUESTRA CIUDAD.
|
24-AJEDREZ
|
ISAAC CAMPOS
LAUTARO BONINO
LUCIANO ANTONUTTI
|
ISAAC CAMPOS
JUGÓ EL ARGENTINO 2015 EN VILLA GUAY ENTRE RIOS REPRESENTANDO LA MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN CLASIFICANDO ENTRE LOS 20 JUGADORES DE 78 PARTICIPANTES.
CLASIFICO COMO PRIMER SUPLENTE DE LOS 8 MEJORES DEL AÑO EN SU CATEGORÍA PARA JUGAR EL MAGISTRALITO, CLASIFICANDO PARA EL ARGENTINO QUE SE JUGARA EN FEBRERO DEL 2017.
|
MAXIMILIANO TOSOLINI
|
DESTACADO BOCHOFILO BRINKMANENSE QUE HA LOGRADO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
1º ‘PUESTO ENTRE LOS 24 JUGADORES MAS IMPORTANTE DEL PAÍS PARTICIPANDO DE UN CAMPEONATO EN MENDOZA
4º PUESTO EN CHARATA CHACO.
3º PUESTO EN CAMPEONATO RIO PRIMERO.
SUBCAMPEÓN CAMPEONATO EN NOE TINGER, ENTRE OTROS.
|
BRENDA CZECH
|
OBTUVO 3º PUESTO EN MUNDIAL EN DUBLÍN
PRIMERA kUMITE MAYORES Y PRIMERA KUMITÉ DANES CATAMARCA
SEGUNDA EN KATA Y TERCERA KUMITE DANÉS EN AVELLANEDA 45º TORNEO NACIONAL
|
LUNA MORINI
|
PARTICIPO DEL CIRCUITO DE LA COSAT
DÉCIMA EN EL RANKING NACIONAL DE TENIS DE ENTRE 343 TENISTAS.
|
JULIÁN CHICCO
|
INTEGRANTE DE LA PRIMERA DIVISION DE BOCA JUNIORS Y DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20
|
MARCELO AMPRIMO
|
2| PUESTO COPA DE LAS AMÉRICAS CON EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASIL
GANADOR COPA MARINHEIRO EN PORTUGAL
2° PUESTO EN CASINO DE POVOA – PORTUGAL.
2 PUESTO EN LA PRIMERACOMPETENCIA DE ABONO.
5° PUESTO EN EL MUNDIAL SOBRE 513 TIRADORES., GANANDO LA COPA MAYORANZA.
3° EN EL PARCIAL DE LA COPA ARGENTINA.
INTEGRÓ EL EQUIPO ARGENTINO EN BRASIL Y PORTUGAL
|
25-AUTOMOVILISMO
|
MARTÍN FERRERO
FRANCO NAZZI
TOMÁS BREZZO
|
MARTÍN FERRERO
DESTACADA ACTUACIÓN EN EL AÑO
1 CARRERA GANADA Y 4º EN EL TORNEO.
|
26-KARTING
|
MAXIMILIANO MARENGO
BRUNO MONTICONI
MARTÍN FERRERO
|
BRUNO MONTICONI
DECIMO SEGUNDO EN EL PUESTO DEL TORNEO KARTIN DEL SALADO.
|
27-MOTOCICLISMO
|
JUAN MANUEL SCALERANDI
GABRIEL STRUMIA
LEONARDO PAGANI
|
LEONARDO PAGANI
LLEGÓ EN LAS 7 CARRERAS DEL CAMPEONATO
|
28-MINIVOLEY
|
MARTINA CESPEDES
ANTONELLA STELCALDO
AGUSTINA SCIANCA
|
|
29-VOLEY SUB 13 Y SUB 15
|
VALENTINA TEJEDA
AGUSTINA CÓRDOBA
MARIA BELÉN FERNÁNDEZ
SABINA TEVEZ
|
VALENTINA TEJEDA (POR SUB 13)
JUNTO A SU EQUIPO OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN COPA DE PLATA.
JUGÓ EN SUB 17 Y SUB 19.
MARIA BELÉN FERNÁNDEZ (POR SUB 15)
FUE ELEGIDA COMO LA JUGADORA DE MAYOR PROGRESO DE LA TEMPORADA 2016 POR EL C S Y D B.
CON SU EQUIPO:
OBTUVO EL 4º PUESTO COPA DE ORO EN LIGA MORTERENSE DE VOLEY.
CAMPEONA COPA PLATA TORNEO NACIONAL DE SACANTA.
|
30-VOLEY SUB 17 Y SUB 19
|
VIOLETA GONZALEZ FERRERO.
SOFÍA CHICCO
|
SOFÍA CHICCO
FUE ELEGIDA LA MEJOR JUGADORA DEL CLUB EN LA TEMPORADA 2016.
SUBCAMPEONA EN EL CLAUSURA CATEGORÍA SUB 17 Y SUBCAMPEONA EN EL CLAUSURA CON PRIMERA DIVISIÓN.
CAMPEONA DEL APERTURA CON PRIMERA DIVISION DE VOLEY.
|
31-VOLEY PRIMERA DIVISIÓN.
|
LAURA GARCÍA
LUISINA FERRERO
ANAPOLETTO
|
POLETTO ANA
OBTUVO JUNTO AL EQUIPO EL CAMPEONATO EN EL TORNEO APERTURA Y SUB-CAMPEONATO EN EL CLAUSURA.
MENCIONAR LIGA ESTUDIANTE DE LA PLATA.
|
32-MAXI VOLEY
|
NORMA RODRÍGUEZ
MARIANA NADÍN
MALVINA IBÁÑEZ
SE RECONOCE A ANGELES Y CAROLINA SENTIS.
|
MARIANA NADÍN
CAMPEONA EN COPA DE BRONCE EN EL TORNEO APERTURA.
TERCERA EN COPA DE PLATA EN EL TORNEO CLAUSURA
ELEGIDA MEJOR COMPAÑERA EN LA FIESTA DE LA LIGA.
|
33-MINI BÁSQUET MASCULINO
|
HERNÁN GANDOLFO
JUAN IGNACIO BOSSIO (CENTRO)
IGNACIO MONDINO
SANTIAGO GAITÁN
GASTÓN ROSSO
|
|
34-MINI BÁSQUET FEMENINO Y MENORES
|
AMPARO AMBROGGIO
AGOSTINA VAZQUEZ
MILAGROS QUIROGA
ABRIL YOZWIAK
|
|
35-BASQUET FEMENINO MAYORES
|
MARISOL NUÑEZ
CECILIA SEEBER
GISELA TURCHETTI
ANABEL FERRERO
|
|
36-BÁSQUET FORMATIVO
U13-U15
|
ULISES SCHAPER
BAUTISTA RACCA.( CENTRO)
SANTIAGO FIRMANI
LAUTARO GUDIÑO………..
|
ULISES SCHAPER
JUDADOR U13 Y DE LA SELECCIÓN DE LA LIGA MORTERENSE.
|
37-BASQUET MENORES
U17 - U19
|
JOAQUÍN ROSINA
MATIAS POLETTO. (CENTRO)
MARCOS GRANDE
JOAQUÍN CAMINO
|
JOAQUIN ROSINA
DESTACADA ACTUACIÓN EN CATEGORÍA U 19 Y PRIMERA DIVISION
|
38-BÁSQUET DE PRIMERA
|
ALEXIS CHIALVO
LUCAS FORNERIS
GONZALO GUZMÁN
|
LUCAS FORNERIS
CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN CON EL EQUIPO DE BASQUET DE SAN JORGE
|
39-MAXI BÁSQUET
|
LUCAS POSSETTO
SEBASTIÁN SCALERANDI.
MAXIMILIANO MIKLES
SEBASTIÁN BURGA
|
|
40-FÚTBOL INFANTIL
|
RAFAEL YOVANOVICH
FACUNDO YOZWIAK (SAN JORGE)
GASTÓN RACCA
JUAN MARTÍN BRIZZIO (CENTRO)
|
RAFAEL YOVANOVICH
JUGADOR MUY IMPORTANTE PARA SU EQUIPO
|
41-FÚTBOL MENORES
|
FRANCISCO PIZARRO
MILTON CORVALÁN (SAN JORGE)
FACUNDO SALVAY
MATIAS CHIALVO
|
FRANCISCO PIZARRO
DELANTERO DESTACADO , DEBUTO EN PRIMERA E HIZO 2 GOLES
|
42-FÚTBOL JUVENIL
|
FACUNDO ARGAÑARAZ
GONZALO MONDINO
(CENTRO)
RODRIGO LEZCANO (SAN JORGE)
|
GONZALO MONDINO
DEFENSOR Y TITULAR EN PRIMERA.
|
43-FÚTBOL SENIORS
|
NÉSTOR GÓNGORA (ATILRA)
ALCIDES UTRERA (SUPER SENIORS)
HÉCTOR CANTAMUTO
JAVIER PIZARRO (ATLAS)
|
JAVIER PIZARRO
|
44- LIGA DE FUTBOL BARRIAL
|
SEBASTIÁN SCOLASTRICHI
MATIAS RODRIGUEZ
EMILSE ALBORNOZ
DAMIÁN LÓPEZ
BRIAN JUAREZ
|
|
45-FÚTBOL DE PRIMERA
|
SAMUEL ALLENDE
HORACIO GODOY
MARCELO GALLARDO
|
HORACIO GODOY
EL MEJOR JUGADOR DEL
AÑO DEL C.S.Y D.B.
|
46- BOXEO
|
BÁRBARA ALBORNOZ
CRISTIÁN LÓPEZ
|
|
47- MONTAIN BIKE MENORES
|
BLAS VARELA
AXEL VARELA
|
AXEL VARELA
|
48- MONTAIN BIKE MUJERES
|
PAOLA BOGLIONE
|
PAOLA BOGLIONE
|
49- MONTAIN BIKE MAYORES
|
ALEJANDRO VARELA
PABLO MALDONADO
JUAN PONCE
MATIAS PEREZ
|
PABLO MALDONADO
OBTUVO IMPORTANTES PRIMEROS PUESTOS EN SU CATEGORIA Y EN LA GENERAL.
Y ESTO LO CONSAGRO ENTRE LOS 8 MEJORES DEL PAÍS CATEGORIA A 1
|
FUTBOL DE PRIMERA DE CENTRO SOCIAL Y D. BRINKMANN
|
POR EL ASCENSO A PRIMERA A
|
PRIMERA DE BASQUET SAN JORGE CAMPEÓN Y SUBCAMPEON
|
CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 2016 SUBCAMPEONES DEL TORNEO SUB-CAMPEON 2016 JUGANDO 2 FINALES FRENTE A PORTEÑA ASOCIACIÓN Y SU PARTICIPACION EN LA 20 EDICION DE TORNEO PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA FEDERACION CORDOBESA DE BASQUET
|
DIVISIONES INFERIORES DE FUTBOL DE CLUB SAN JORGE.
|
CAMPEON POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
EN LA SUMATORIA GENERAL DE PUNTOS DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FCO ZONA NORTE
|
DIVISION PROMOCIONAL CLUB SAN JORGE
|
GANÓ LA LIGA REGIONAL ZONA NORTE EN FORMA INVICTA
|
DIVISION PRE-INFANTIL DE FUTBOL CENTRO
CATEGORIA 2005 REGIONAL.
|
GANÓ LIGA REGIONAL ZONA NORTE
|
EQUIPO MINI NIVEL C3 DE GIMNASIA COMPETITVA DE CLUB SAN JORGE
|
GIOINO CATALINA – CESANA FRANCIA – PEREZ AYNARA Y BRUNO PILAR OBTUBIERON A NIVEL PROVINCIAL LOS SIG PUESTOS:
® CAMPEONAS PROVINCIALES 1º PROMOCIONAL EN RIÓ CUARTO
® MEDALLA DE BRONCE 2º PROMOCIONAL EN BARRIO PARQUE CAPITAL CÓRDOBA.
® MEDALLA BRONCE TORNEO PROVINCIAL 9 DE JULIO DE RÍO CUARTO.
|
ESCUELA DE ATLETISMO – CLUB BERTOSSI
|
PREMIAR A LOS CHICOS
|
VOLEY DE PRIMERA CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
|
CAMPEON APERTURA Y SUBCAMPEON EN EL CLAUSURA.
|
CLUB ATLAS
|
GANADOR DEL 50% DEL TORNEO DEL FUTBOL SENIORS
|
TRAYECTORIA DEPORTIVA
|
GABRIEL GIAVENO
TECNICO MAS GANADOR DE LA LIGA MORTERENSE DE BASQUET.
MÁS DE 25 AÑOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA
|
REVELACIÓN DEPORTIVA
|
RODRIGO LESCANO
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN CON GOLES LO QUE LE PERMITIÓ, EL AÑO PRÓXIMO, JUGAR EN COLÓN DE SANTA FE.
|
DIRIGENCIA DEPORTIVA
|
SUB. COMISION DE BASQUET DE 1ª DE SAN JORGE
|
TECNICO DEL AÑO
|
DARIO FERRERO
CAMPEON DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN FRANCISCO DIVISION A.
PRIMER CAMPEÓN DE LA HISTORIA EN ESTA DIVISIÓN.
|
EMBAJADOR DEPORTIVO
|
JULIÁN CHICCO
|
DEPORTISTA DEL AÑO
|
LUCAS FORNERIS
SAN JORGE - TRICAMPEON EN INFERIORES
PREINFANTILES DE CENTRO SOCIAL
En la mañana del viernes, el intendente Gustavo Tevez junto a funcionarios participaron de un acto en la ciudad de Las Varillas. Allí, con la presencia de los Legisladores Provinciales…
La temporada de verano en la provincia de Córdoba ya empieza a palpitarse, por lo que la promoción de todas las actividades con las que contará este verano ya está…
El jueves 24 y viernes 25 de noviembre, se llevará a cabo la “III Jornada de actualización en dengue, chikungunya y zika”, dirigida a equipos de salud de instituciones públicas…