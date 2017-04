Detalles Creado en Sábado, 15 Abril 2017 10:43

El Viernes Santo se aprovecho para poner al dia la 1* fecha de la “Federación del Oeste de Hockey sobre Cesped”. En Brinkmann, las chocas de Centro Social y Atletico San Jorge de San Jorge (Sta Fe), en Sub 16 empataron 1 a 1; en Primera gano Atletico San Jorge 4 a 0; En Sub 14 fue 2 a 2. También jugaron las categorías Inferiores en carácter no competitivo.-

RESULTADOS PRIMERA FECHA ZONA "A"

CANCHA DE CRAR

9 DE JULIO DE RAFAELA 5 VS UNIÓN DE SUNCHALES2 (SUB14)

9 DE JULIO DE RAFAELA 9 VS UNIÓN DE SUNCHALES0 (PRIMERA)

9 DE JULIO DE RAFAELA 5 VS UNIÓN DE SUNCHALES 1 (SUB16)

9 DE JULIO DE RAFAELA 8 VS UNIÓN DE SUNCHALES 0 (INTERMEDIA)