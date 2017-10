Detalles Creado en Viernes, 13 Octubre 2017 06:42

Con el triunfo del equipo de Borré se puso en juego la 10* fecha del Torneo Clausura. En la noche del jueves, San Jorge le ganó sin sobresaltos a Tiro federal 80 a 61 con 23 puntos de Sacrafia y 18 de Pastore como máximos goleadores. Lucero con 16 fue el goleador de Tiro. La fecha continua hoy con El Ceibo con Centro Social y los juegos El Tala (San Francisco) vs Porteña Asociación; Soc. Sp Devoto vs 9 de Julio Olimp. (Fry) y 9 de Julio de Morteros vs Almafuerte (LV). El Miércoles 18 completaran Cult. Arroyito vs San Isidro (San Fco). POSICIONES: Nueve Morteros 17, Porteña, 9 Freyre y Devoto 16, San Jorge 15, El Tala y Tiro Federal 14, San Isidro 13, Centro y Almafuerte 12, El Ceibo 11 y Cultural 9. (Foto: Gustavo Fontanessi)