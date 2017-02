Detalles Creado en Lunes, 06 Febrero 2017 12:16

Santiago Gutiérrez (40 años), el ex guardavida de Carlos Paz, que hace cinco años sufrió un accidente automovilístico y perdió la movilidad de las piernas, cruzó ayer domingo el Canal de Beagle en Tierra del Fuego. Desde Ushuaia hablo con LA RADIO 102.9 y expreso “esto en mucho tiene que ver con Dios, desde el accidente en el 2012, me pongo metas, algo en que pensar y metas para avanzar en la vida y no quedarme quieto por el hecho de no tener las piernas y no poder caminar”. Luego agrego “hay que confiar en Dios y siempre que nos pongamos en movimiento, algo va a pasar, no hay que esperar nada, hay que esforzarse y superarse con la fe y la acción”.-

Sobre la experiencia de este domingo de cruzar nadando el Canal de Beagle expreso “Cuando cruzamos el canal hacía 7 grados, pero los días de entrenamiento hacía entre cuatro y cinco grados”.

Para completar el recorrido de 1.800 metros, con una temperatura promedio del agua de 10 grados, Santiago realizó una exigente preparación durante 2016 “en los ríos de Caerlos Paz y en el Lago San Roque que ya atravece en varios oportundades y en eso me acompaño mucha gente, inclusive en dia de crecida de los ríos para exigirme aun mas…”

el ex guardavidas fue la primera persona con discapacidad en intentar esta proeza en el sur del país.