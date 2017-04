Detalles Creado en Domingo, 16 Abril 2017 19:15

Cultural La Paquita que tuivo fecha libre sigue siendo el líder del futbol de Primera “B” y San Jorge que goleo a Social de Chipión 4 a 1, es el único escolta. Roldan, Cejas y dos goles de Merlini, uno de penal marcaron para el equipo de La Palma. También ganaron Porteña, Colonia Marina y Cultural La Para. // RESULTADOS Y POSICIONES…

Primera División B – 4º Fecha Grupo A: RESERVA PRIMERA

Porteña Asociación vs Esc. Proy Crecer 2-0 2-1

San Jorge (Brk) vs Soc. A de Chipión 4-4 4-1

Sportivo Balnearia vs Col. Marina F C C 1-4 1-3

Guido Spano (M) vs Cultural La Para 3-3 1-2

Libre: Cult. La Paquita

POSICIONES GRUPO A: Cultural La Paquita 9, San Jorge 7, Chipión y Cultural La Para 6, Guido Marull 5, Crecer, Porteña y Marini 4, Sp. Balnearia 0.-

Primera División B – 4º Fecha Grupo B: RESERVA PRIMERA

Sportivo Sacanta vs Bmé Mitre (LV) 2-1 3-1

El Trébol (El Tío) vs 8 de Diciem.(VCT) 4-3 2-0

24 de Septiembre vs Ateneo Juv Acción 1-1 2-0

A Manuel Belgrano vs Pueblo Unidos (LT) 2-0 1-1

Atl Santa Rosa vs Granaderos LV 4-5 3-1

POSICIONES GRUPO A: Pueblos Unidos La Tordilla 10, El Trebol 8, Atl. Santa Rosa 7, Mitre y Sp. Sacanta 6, 8 diciembre, 24 septiembre, Granaderos y Belgrano Rio Primero 4, Ateneo 1.-