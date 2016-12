Detalles Creado en Martes, 27 Diciembre 2016 16:27

Villa María Deporte y Turismo SEM informa que se realizarán una serie de actos para recordar la fecha de dio iniciodel Festival Nacional de Peñas Folclóricas. Precisamente, la actividad fue presentada en el Salón Blanco del Palacio Municipal en una conferencia de prensa encabezada por el Intendente Municipal, Martín Gill y el Presidente de la citada Sociedad de Economía Mixta, Marcos Bovo. En la ocasión se brindaron detalles de las actividades que se realizarán el jueves 5 de enero, al cumplirse 50 años de la noche inaugural del Festival de Peñas…

Sobre el evento, Gill destacó la importancia del Festival y dijo que “este presente no sería posible sin ese recorrido histórico y queremos reconocer a organizadores, locutores y artistas que fueron parte del festival. El hoy no sería presente si no tuviéramos previsto este reconocimiento a los emprendedores del evento”.

A su tiempo, Bovo dijo: “queremos poner en valor este evento contribuyendo a la historia del Festival con la instalación de dos “Mosaicos Festivaleros” (placa de mármol de 40 cm x 40 cm a ubicarse en las veredas de lugares donde trascendieron hitos significativos), y con la realizaciónde tres eventos que realizaremos ese día”.

“Además, colocaremos otros mosaicos de similares características en la casa de Alberto “Tito” Suárez, en Plaza Centenario (recordando la primera fiesta peñera que finalizó con una caravana a pie desde el Anfiteatro hasta la plaza, con Hernán Figueroa Reyes cantando en la fuente) y en la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, lugar donde se reunió por primera vezla Comisión que dio origen a la construcción del Anfiteatro”, señaló el funcionario.

Peña y homenaje

La primera actividad de la jornada se realizará a las 19 horas en calle General Paz 142 (Allí funcionó la Peña Ctalamochita) donde se homenajeará a los pioneros del Festival y culminará con la representación del Pericón Nacional.

Amor en el café La Madrileña

Luego, a las 20 horas en el tradicional café villamariense “La Madrileña”, se efectuará un homenajeal cantautor Daniel Altamirano, creador del tema “Los Amantes de Córdoba”, prosa escrita en el citado café céntrico.

Fiesta popular en el Anfiteatro Municipal

Posteriormente, a las 21 horas se realizará una fiesta popular en el Anfiteatro en el marco de la celebración de Reyes Magos.En la ocasión, actuarán Piñón Fijo, César Isella, Daniel Altamirano y Jorge “Toro” Quevedo, con entrada libre y gratuita.