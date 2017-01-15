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Está Aquí: Inicio Espectáculos Morteros: Andrés Ulloa de Colonia Dora gano los 2,5 millones del “Sueño Celeste 2016”

Morteros: Andrés Ulloa de Colonia Dora gano los 2,5 millones del “Sueño Celeste 2016”

Detalles
Creado en Domingo, 15 Enero 2017 11:03

En los salones de Sociedad Rural de Morteros se realizo el evento final de “Sueño Celeste 2016” de Mutual 9 de Julio de Morteros. El primer premio de 2,5 millones de pesos fue para Andrés Ulloa de Colonia Dora (N*23214). El segundo premio de 1 millón de pesos fue para Miguel Ferrero de Chipion y el tercero de 800 mil pesos para Mariela Gandino de Las Varillas. De Brinkmann, Sandra López, Clemar Gutiérrez, Norberto Ramallo, Elida Camino  ganaron 15 mil pesos cada uno. El cierre musical estuvo a cargo de Los Huayra para el deleite del publico.  LISTADO DE GANADORES...

GANADORES PREMIOS PRINCIPALES EVENTO FINAL

PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
100000 11088 GUTIERRER NORMA BEATRIZ SUARDI MONTENEGRO MIRTA
100000 5535 MASTROIANNI PEDRO LUIS ARROYITO ROLDAN MARTA
100000 773 BERTERO JOSE ALBERTO VILLA TRINIDAD METERNICH ALBINA
100000 5377 GRAMAGLIA OSCAR ALBERTO HUMBERTO 1RO MINETTI MERCEDES
100000 1806 AGUIRRE MARCELO ERNESTO ARROYITO GALLARDO TERESA/GUEVARA S
100000 16980 GUZMAN JOSEFINA RAFAELA MARENGO CLAUDIA
100000 6156 FALCO NELIDA ANA VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
100000 7403 OTTINO ANTONIO MARCELINO ESCALADA VEGHETTI MARTA
100000 11915 GRAMAGLIA CRISTIAN SUARDI DURAN CECILIA
100000 20358 BERTERO GSBRIELA ANGELITA COONIA MILMAR MORTEROS PROSELLI CARLOS
120000 4183 MEYER DAMIAN RAFAELA VERA MARIA LAURA
120000 26474 OSTERA JUAN LUIS DALMACIO VELEZ MOJICA MARIA INES
120000 23739 GUTIERREZ JORGE ANTONIO LOS HOYOS HERNANDEZ NOELIA SOLEDAD
130000 24803 NAVARRO FRANCISCA MORTEROS TOLOZA SOLEDAD
130000 18225 ROLDAN ANTONIO CESAR VILLA DEL TOTORAL ALTAMIRANO RICARDO
150000 5153 BAZAN ZUNILDA ROSA OBISPO TREJO PALACIOS MIRYAM
150000 8885 LUDUEÑA PATRICIA MACARENA VILLA DEL ROSARIO PAJON RAUL
150000 2338 MARINELLI ALCIRA ROSA LA PUERTA GARELO MARTHA
150000 19772 BRITO EDUARDO RAMON NELSON GARRO BELQUIS
200000 21591 SANCHEZ DAHIANA COLONIA MILESSI MORTEROS TOLOZA SOLEDAD
300000 12420 VILLALVA MILTON SUARDI AFFATICATTI MIGUEL
400000 9480 ALVAREZ JUAN MANUEL SEBASTIAN EL CANO ALMIRON NORMA
800000 7368 GANDINO MARIELA LAS VARILLAS GONELLA RITA
1000000 15875 FERRERO MIGUEL PEDRO ALTOS DE CHIPION FILIAL ALTOS DE CHIPION
2500000 23214 ULLOA ANDRES IGNACIO COLONIA DORA RUIZ MIRTA

GANADORES PREMIOS SECUNDARIOS EVENTO FINAL

PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 5648 CEJAS FLORENCIA AMBROSETTI CLAUSEN DE DELGADO
15000 5657 YUSTRA LIDIANA LAS PEÑAS PEREZ MIGUEL
15000 5676 GIACOMELLI HUGO SANTIAGO TOSTADO QUIROGA ESTEBAN
15000 7812 SOLTERMANN GUILLERMO SANTO DOMINGO OLDANI DANIEL
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 3127 BORGERT CARLOS RAMON MORTEROS LIONE HECTOR SAUL
15000 3147 VEGA GERARDO PABLO MORTEROS ROMANI CARLOS
15000 3476 REGALDO MARGARITA RAQUE SAN CARLOS CENTRO BAUER MARIA
15000 21870 ROMERO FRANCISCO SEBASTIAN EL CANO VENARUZZO LUIS
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 24724 ARCE GLADYS FREYRE FRANCISCONI JULIO
15000 24732 JEAMBEAURT YOLANDA ARRUFO SUBASSI DANIEL
15000 25308 CALDERON RICARDO GRAL.DEHEZA PAOLINO GABRIELA
15000 2943 ROMERO AZUCENA   ACOSTA ANA MARIA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 5347 NAZZETTA CARLOS V FREYRE BERNARDI HUGO
15000 5443 ROSSINI CARLOS MORTEROS AGENCIA N°1
15000 25453 BONGIOVANNI VICTOR PORTEÑA MOLINERO MAURO
15000 7417 LOPEZ SANDRA MARIA BRINKMANN FRANCO ANALIA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 1585 CRESPIN PLACIDO DELFIN LAS VARILLAS SINGH LUIS
15000 1589 TAVELLA JORGE LUIS LAS VARILLAS DEL RIO ENRIQUE
15000 8650 CORIGLIANI BOLATTI SOFIA MORTEROS CASA CENTRAL
15000 1670 CONTRERAS MATEO ORLANDO CERES MARTINA ANA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 7351 BRAVO ADOLFO ALBERTO SANTA SYLVINA GARCIA SIXTO
15000 16954 DEWINNE LUCIANO RAFAELA MARENGO CLAUDIA
15000 16966 LAURINO RAUL RAFAELA MARENGO CLAUDIA
15000 26759 ASTUDILLO DANIEL HERSILIA ORLANDA HECTOR
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 6162 CAMINO ELIDA BRINKMANN PROSELLI CARLOS
15000 6219 DEMARCHI MIGUEL MORTEROS SUBASSI DANIEL
15000 9425 VALIENTE TELMO MARTIN VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
15000 7871 PEREYRA EZEQUIEL TACURAL RUBIOLO OMAR
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 7410 COMBIN HERNAN STO DOMINGO OLDANI DANIEL
15000 7452 MOLINA RITA MORTEROS CASA CENTRAL
15000 3504 RAMIREZ ELBA LA RINCONADA ALMIRON NORMA
15000 9767 MORENO RAMON LAS VARILLAS DEL RIO ENRIQUE
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 11907 TEJEDA FERNANDO HERRERA PAJON JUAN CARLOS
15000 12215 ZAPATA GUILLERMO VILLA DEL TOTORAL ALTAMIRANO RICARDO
15000 12670 CISNEROS ANGEL SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR ALMIRON NORMA
15000 10154 ESCALADA JUANA MORTEROS SUBASSI DANIEL
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 20354 VALLER HUGO TACURAL RUBIOLO OMAR
15000 20428 GRIBAUDO JUAN JORGE FREYRE BERNARDI HUGO
15000 21519 TABORDA LUIS MORTEROS CASA CENTRAL
15000 5707 PARLANTI PABLO LAS VARILLAS DELVRIO ENRIQUE
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 4191 MAIDANA MIRTHA MORTEROS CASA CENTRAL
15000 8768 LUNA MARCELO LA PAQUITA FILIAL LA PAQUITA
15000 14622 LOPEZ MARCELO SEBATIAN EL CANO VENARUZZO LUIS
15000 1796 CENA RICARDO RAFAELA MARENGO CLAUDIA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 12743 SOSA ANALIA SANTA FE BLANCHE ROQUE
15000 26254 GAIDO RICARDO MORTEROS CASA CENTRAL
15000 26259 BADARIOTTI DARIO LAS VARILLAS OCAÑA ARMANDO
15000 26321 GIGENA PATRICIO CORDOBA GUZMAN JUAN MANUEL
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 8909 GAVOTTO JOSE LA PAQUITA FILIL LA PAQUITA
15000 23627 VERGARA OMAR ESTACION GRAL PAZ ROMERO TERESA
15000 23631 LUJAN WALTER VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
15000 24694 SUAREZ LORENA TACURAL RUBIOLO OMAR
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 5096 GUTIERREZ CLEMAR BRINKMANN PROSELLI CARLOS
15000 24104 JUNCOS LUCRECIA VILLA DEL TOTORAL ALTAMIRANO RICARDO
15000 24147 VELAZQUEZ ANA MARIA ARRUFO SCARAFIA ROSALIA
15000 24676 ROSSO REINALDO JUAN SAN GUILLERMO CASA CENTRAL
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 17018 SANCHEZ NELBA MONIGOTES CORONEL ROSA
15000 17020 PERALTA ELVIO MONIGOTES CORONEL ROSA
15000 17030 FURRER DIEGO MONIGOTES CORONEL ROSA
15000 17545 CHIARAVIGLIO GISELA OBISPO TREJO PALACIOS MIRYAM
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 4998 MOYANO MARIO CESAR VILLA DEL TOTORAL ALTAMIRANO RICARDO
15000 5008 MOREYRA DANIEL HUMBERTO 1RO MINETTI MERCEDES
15000 5784 MANZANELI CLAUDIA ARROYITO GALLARDO TERESA
15000 11879 BELTRAMO DIEGO VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 8941 MOLINA RAMON ANTONIO MORTEROS FILIAL LA PAQUITA
15000 9591 CORIGLIANI NELSO MORTEROS SUBASSI DANIEL
15000 4396 SINTURION CLEMENTINA SARMIENTO SOSA EDMUNDO
15000 7601 TEBES RAMON ANGEL VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 2327 GALARZA ISABEL TOSTADO RODRIGUEZ TANIA
15000 2371 CASALIS VICTOR PORTEÑA BINNER MELINA
15000 2695 BARONE GRACIELA MORTEROS ROMANI CARLOS
15000 18325 ROLDAN INES PILAR MARENGO CLAUDIA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
15000 19745 ALBARRACIN LUIS MORTEROS SUBSSI DANIEL
15000 20167 BERTHON NATALI SAN CRISTOBAL HERRERO LUIS
15000 5887 ALVAREZ DIEGO MORTEROS SUBASSI DANIEL
15000 23270 BECCARIA NELSON BALNEARIA BOSCO ROBERTO
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
20000 4701 CORREA RAMON HERSILIA ORLANDA HECTOR
20000 4839 LUQUE MILAGROS ARROYITO ROLDAN MARTA
20000 4992 PAUTASSO SERGIO MORTEROS SUBASSI DANIEL
20000 4066 GATTI SILVIO PORTEÑA FARIAS LILIANA
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
25000 11100 URSPRUNG FRANCO SAN GUILLERMO TAVANO SILVIO
25000 11101 VERA GISELA SUARDI TAVANO SILVIO
25000 21385 PORCEL DE PERALTA CRISTINA SACANTA BERTELLO CRLOS
25000 24302 QUINTANA RODOLFO RESISTENCIA DOPSLAFF FABIAN
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
40000 9481 CARANDINO OMAR VILLA DEL ROSARIO GOLUBENKO GUSTAVO
40000 9611 PORTA FABIAN ALEJANDRO LA PAQUITA FILIAL LA PAQUITA
40000 10261 DEPETRIS RAUL LUIS MORTEROS SUBASSI DANIEL
40000 21826 FERREYRA MARIA AZUCENA MORTEROS TOLOZA SOLEDAD
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
40000 7367 PROTTI RAMON ENRIQUE MORTEROS CANAVESIO ORLANDO
40000 7572 HEREDIA RUBEN VILLA DEL TOTORAL ALTAMIRANO RICARDO
40000 7782 STRADA MARISEL ANA EL ARAÑADO ARCE RAFAEL
40000 20942 RAMALLO NORBERTO BRINKMANN PROSELLI CARLOS
PREMIONº DE ADH.APELLIDO Y NOMBRELOCALIDADPROMOTOR
40000 15873 FERREYRA SILVIA MERCEDES ALTOS DE CHIPION FILIAL ALTOS DE CHIPION
40000 15975 PERUSSINI ALICIA GOBERNADOR CRESPO CORDOBA MIGUEL
40000 19343 VIVAS MERCEDES VILLA DE MARIA ALMIRON NORMA
40000 18959 LUGONES CARLOS ALBERTO COLONIA DORA CUEVAS ORLANDO

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