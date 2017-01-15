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Creado en Domingo, 15 Enero 2017 11:03
En los salones de Sociedad Rural de Morteros se realizo el evento final de “Sueño Celeste 2016” de Mutual 9 de Julio de Morteros. El primer premio de 2,5 millones de pesos fue para Andrés Ulloa de Colonia Dora (N*23214). El segundo premio de 1 millón de pesos fue para Miguel Ferrero de Chipion y el tercero de 800 mil pesos para Mariela Gandino de Las Varillas. De Brinkmann, Sandra López, Clemar Gutiérrez, Norberto Ramallo, Elida Camino ganaron 15 mil pesos cada uno. El cierre musical estuvo a cargo de Los Huayra para el deleite del publico. LISTADO DE GANADORES...
GANADORES PREMIOS PRINCIPALES EVENTO FINAL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|100000
|11088
|GUTIERRER NORMA BEATRIZ
|SUARDI
|MONTENEGRO MIRTA
|100000
|5535
|MASTROIANNI PEDRO LUIS
|ARROYITO
|ROLDAN MARTA
|100000
|773
|BERTERO JOSE ALBERTO
|VILLA TRINIDAD
|METERNICH ALBINA
|100000
|5377
|GRAMAGLIA OSCAR ALBERTO
|HUMBERTO 1RO
|MINETTI MERCEDES
|100000
|1806
|AGUIRRE MARCELO ERNESTO
|ARROYITO
|GALLARDO TERESA/GUEVARA S
|100000
|16980
|GUZMAN JOSEFINA
|RAFAELA
|MARENGO CLAUDIA
|100000
|6156
|FALCO NELIDA ANA
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|100000
|7403
|OTTINO ANTONIO
|MARCELINO ESCALADA
|VEGHETTI MARTA
|100000
|11915
|GRAMAGLIA CRISTIAN
|SUARDI
|DURAN CECILIA
|100000
|20358
|BERTERO GSBRIELA ANGELITA
|COONIA MILMAR MORTEROS
|PROSELLI CARLOS
|120000
|4183
|MEYER DAMIAN
|RAFAELA
|VERA MARIA LAURA
|120000
|26474
|OSTERA JUAN LUIS
|DALMACIO VELEZ
|MOJICA MARIA INES
|120000
|23739
|GUTIERREZ JORGE ANTONIO
|LOS HOYOS
|HERNANDEZ NOELIA SOLEDAD
|130000
|24803
|NAVARRO FRANCISCA
|MORTEROS
|TOLOZA SOLEDAD
|130000
|18225
|ROLDAN ANTONIO CESAR
|VILLA DEL TOTORAL
|ALTAMIRANO RICARDO
|150000
|5153
|BAZAN ZUNILDA ROSA
|OBISPO TREJO
|PALACIOS MIRYAM
|150000
|8885
|LUDUEÑA PATRICIA MACARENA
|VILLA DEL ROSARIO
|PAJON RAUL
|150000
|2338
|MARINELLI ALCIRA ROSA
|LA PUERTA
|GARELO MARTHA
|150000
|19772
|BRITO EDUARDO RAMON
|NELSON
|GARRO BELQUIS
|200000
|21591
|SANCHEZ DAHIANA
|COLONIA MILESSI MORTEROS
|TOLOZA SOLEDAD
|300000
|12420
|VILLALVA MILTON
|SUARDI
|AFFATICATTI MIGUEL
|400000
|9480
|ALVAREZ JUAN MANUEL
|SEBASTIAN EL CANO
|ALMIRON NORMA
|800000
|7368
|GANDINO MARIELA
|LAS VARILLAS
|GONELLA RITA
|1000000
|15875
|FERRERO MIGUEL PEDRO
|ALTOS DE CHIPION
|FILIAL ALTOS DE CHIPION
|2500000
|23214
|ULLOA ANDRES IGNACIO
|COLONIA DORA
|RUIZ MIRTA
GANADORES PREMIOS SECUNDARIOS EVENTO FINAL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|5648
|CEJAS FLORENCIA
|AMBROSETTI
|CLAUSEN DE DELGADO
|15000
|5657
|YUSTRA LIDIANA
|LAS PEÑAS
|PEREZ MIGUEL
|15000
|5676
|GIACOMELLI HUGO SANTIAGO
|TOSTADO
|QUIROGA ESTEBAN
|15000
|7812
|SOLTERMANN GUILLERMO
|SANTO DOMINGO
|OLDANI DANIEL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|3127
|BORGERT CARLOS RAMON
|MORTEROS
|LIONE HECTOR SAUL
|15000
|3147
|VEGA GERARDO PABLO
|MORTEROS
|ROMANI CARLOS
|15000
|3476
|REGALDO MARGARITA RAQUE
|SAN CARLOS CENTRO
|BAUER MARIA
|15000
|21870
|ROMERO FRANCISCO
|SEBASTIAN EL CANO
|VENARUZZO LUIS
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|24724
|ARCE GLADYS
|FREYRE
|FRANCISCONI JULIO
|15000
|24732
|JEAMBEAURT YOLANDA
|ARRUFO
|SUBASSI DANIEL
|15000
|25308
|CALDERON RICARDO
|GRAL.DEHEZA
|PAOLINO GABRIELA
|15000
|2943
|ROMERO AZUCENA
|
|ACOSTA ANA MARIA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|5347
|NAZZETTA CARLOS V
|FREYRE
|BERNARDI HUGO
|15000
|5443
|ROSSINI CARLOS
|MORTEROS
|AGENCIA N°1
|15000
|25453
|BONGIOVANNI VICTOR
|PORTEÑA
|MOLINERO MAURO
|15000
|7417
|LOPEZ SANDRA MARIA
|BRINKMANN
|FRANCO ANALIA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|1585
|CRESPIN PLACIDO DELFIN
|LAS VARILLAS
|SINGH LUIS
|15000
|1589
|TAVELLA JORGE LUIS
|LAS VARILLAS
|DEL RIO ENRIQUE
|15000
|8650
|CORIGLIANI BOLATTI SOFIA
|MORTEROS
|CASA CENTRAL
|15000
|1670
|CONTRERAS MATEO ORLANDO
|CERES
|MARTINA ANA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|7351
|BRAVO ADOLFO ALBERTO
|SANTA SYLVINA
|GARCIA SIXTO
|15000
|16954
|DEWINNE LUCIANO
|RAFAELA
|MARENGO CLAUDIA
|15000
|16966
|LAURINO RAUL
|RAFAELA
|MARENGO CLAUDIA
|15000
|26759
|ASTUDILLO DANIEL
|HERSILIA
|ORLANDA HECTOR
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|6162
|CAMINO ELIDA
|BRINKMANN
|PROSELLI CARLOS
|15000
|6219
|DEMARCHI MIGUEL
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|15000
|9425
|VALIENTE TELMO MARTIN
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|15000
|7871
|PEREYRA EZEQUIEL
|TACURAL
|RUBIOLO OMAR
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|7410
|COMBIN HERNAN
|STO DOMINGO
|OLDANI DANIEL
|15000
|7452
|MOLINA RITA
|MORTEROS
|CASA CENTRAL
|15000
|3504
|RAMIREZ ELBA
|LA RINCONADA
|ALMIRON NORMA
|15000
|9767
|MORENO RAMON
|LAS VARILLAS
|DEL RIO ENRIQUE
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|11907
|TEJEDA FERNANDO
|HERRERA
|PAJON JUAN CARLOS
|15000
|12215
|ZAPATA GUILLERMO
|VILLA DEL TOTORAL
|ALTAMIRANO RICARDO
|15000
|12670
|CISNEROS ANGEL
|SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR
|ALMIRON NORMA
|15000
|10154
|ESCALADA JUANA
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|20354
|VALLER HUGO
|TACURAL
|RUBIOLO OMAR
|15000
|20428
|GRIBAUDO JUAN JORGE
|FREYRE
|BERNARDI HUGO
|15000
|21519
|TABORDA LUIS
|MORTEROS
|CASA CENTRAL
|15000
|5707
|PARLANTI PABLO
|LAS VARILLAS
|DELVRIO ENRIQUE
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|4191
|MAIDANA MIRTHA
|MORTEROS
|CASA CENTRAL
|15000
|8768
|LUNA MARCELO
|LA PAQUITA
|FILIAL LA PAQUITA
|15000
|14622
|LOPEZ MARCELO
|SEBATIAN EL CANO
|VENARUZZO LUIS
|15000
|1796
|CENA RICARDO
|RAFAELA
|MARENGO CLAUDIA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|12743
|SOSA ANALIA
|SANTA FE
|BLANCHE ROQUE
|15000
|26254
|GAIDO RICARDO
|MORTEROS
|CASA CENTRAL
|15000
|26259
|BADARIOTTI DARIO
|LAS VARILLAS
|OCAÑA ARMANDO
|15000
|26321
|GIGENA PATRICIO
|CORDOBA
|GUZMAN JUAN MANUEL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|8909
|GAVOTTO JOSE
|LA PAQUITA
|FILIL LA PAQUITA
|15000
|23627
|VERGARA OMAR
|ESTACION GRAL PAZ
|ROMERO TERESA
|15000
|23631
|LUJAN WALTER
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|15000
|24694
|SUAREZ LORENA
|TACURAL
|RUBIOLO OMAR
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|5096
|GUTIERREZ CLEMAR
|BRINKMANN
|PROSELLI CARLOS
|15000
|24104
|JUNCOS LUCRECIA
|VILLA DEL TOTORAL
|ALTAMIRANO RICARDO
|15000
|24147
|VELAZQUEZ ANA MARIA
|ARRUFO
|SCARAFIA ROSALIA
|15000
|24676
|ROSSO REINALDO JUAN
|SAN GUILLERMO
|CASA CENTRAL
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|17018
|SANCHEZ NELBA
|MONIGOTES
|CORONEL ROSA
|15000
|17020
|PERALTA ELVIO
|MONIGOTES
|CORONEL ROSA
|15000
|17030
|FURRER DIEGO
|MONIGOTES
|CORONEL ROSA
|15000
|17545
|CHIARAVIGLIO GISELA
|OBISPO TREJO
|PALACIOS MIRYAM
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|4998
|MOYANO MARIO CESAR
|VILLA DEL TOTORAL
|ALTAMIRANO RICARDO
|15000
|5008
|MOREYRA DANIEL
|HUMBERTO 1RO
|MINETTI MERCEDES
|15000
|5784
|MANZANELI CLAUDIA
|ARROYITO
|GALLARDO TERESA
|15000
|11879
|BELTRAMO DIEGO
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|8941
|MOLINA RAMON ANTONIO
|MORTEROS
|FILIAL LA PAQUITA
|15000
|9591
|CORIGLIANI NELSO
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|15000
|4396
|SINTURION CLEMENTINA
|SARMIENTO
|SOSA EDMUNDO
|15000
|7601
|TEBES RAMON ANGEL
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|2327
|GALARZA ISABEL
|TOSTADO
|RODRIGUEZ TANIA
|15000
|2371
|CASALIS VICTOR
|PORTEÑA
|BINNER MELINA
|15000
|2695
|BARONE GRACIELA
|MORTEROS
|ROMANI CARLOS
|15000
|18325
|ROLDAN INES
|PILAR
|MARENGO CLAUDIA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|15000
|19745
|ALBARRACIN LUIS
|MORTEROS
|SUBSSI DANIEL
|15000
|20167
|BERTHON NATALI
|SAN CRISTOBAL
|HERRERO LUIS
|15000
|5887
|ALVAREZ DIEGO
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|15000
|23270
|BECCARIA NELSON
|BALNEARIA
|BOSCO ROBERTO
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|20000
|4701
|CORREA RAMON
|HERSILIA
|ORLANDA HECTOR
|20000
|4839
|LUQUE MILAGROS
|ARROYITO
|ROLDAN MARTA
|20000
|4992
|PAUTASSO SERGIO
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|20000
|4066
|GATTI SILVIO
|PORTEÑA
|FARIAS LILIANA
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|25000
|11100
|URSPRUNG FRANCO
|SAN GUILLERMO
|TAVANO SILVIO
|25000
|11101
|VERA GISELA
|SUARDI
|TAVANO SILVIO
|25000
|21385
|PORCEL DE PERALTA CRISTINA
|SACANTA
|BERTELLO CRLOS
|25000
|24302
|QUINTANA RODOLFO
|RESISTENCIA
|DOPSLAFF FABIAN
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|40000
|9481
|CARANDINO OMAR
|VILLA DEL ROSARIO
|GOLUBENKO GUSTAVO
|40000
|9611
|PORTA FABIAN ALEJANDRO
|LA PAQUITA
|FILIAL LA PAQUITA
|40000
|10261
|DEPETRIS RAUL LUIS
|MORTEROS
|SUBASSI DANIEL
|40000
|21826
|FERREYRA MARIA AZUCENA
|MORTEROS
|TOLOZA SOLEDAD
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|40000
|7367
|PROTTI RAMON ENRIQUE
|MORTEROS
|CANAVESIO ORLANDO
|40000
|7572
|HEREDIA RUBEN
|VILLA DEL TOTORAL
|ALTAMIRANO RICARDO
|40000
|7782
|STRADA MARISEL ANA
|EL ARAÑADO
|ARCE RAFAEL
|40000
|20942
|RAMALLO NORBERTO
|BRINKMANN
|PROSELLI CARLOS
|PREMIO
|Nº DE ADH.
|APELLIDO Y NOMBRE
|LOCALIDAD
|PROMOTOR
|40000
|15873
|FERREYRA SILVIA MERCEDES
|ALTOS DE CHIPION
|FILIAL ALTOS DE CHIPION
|40000
|15975
|PERUSSINI ALICIA
|GOBERNADOR CRESPO
|CORDOBA MIGUEL
|40000
|19343
|VIVAS MERCEDES
|VILLA DE MARIA
|ALMIRON NORMA
|40000
|18959
|LUGONES CARLOS ALBERTO
|COLONIA DORA
|CUEVAS ORLANDO