Con entradas totalmente agotadas desde temprano, la noche cuartetera del Festival ya se vislumbraba como un éxito. La Fiesta, ya sin el Loco Amato al frente, se reafirmó como uno de los referentes del estilo. El segundo en aparecer fue Pitty Murúa, el artista menos conocido de la grilla del lunes. Ya con un anfiteatro a pleno, como hace años no se veía para la noche cuartera, las chicas estaban esperando a su ídolo total: Damián Córdoba. Las “Damianeras” coparon las redes sociales haciendo el aguante a su ídolo.Y no defraudó: no paró un momento de desandar el escenario. Los más cercanos de Chipote vendrán luego, para cerrar, a pura orquesta, Ulises Bueno. El hermano de Rodrigo se hizo acreedor de una placa por llevar la música popular cordobesa al resto del país, reconocimiento en el marco de los 50 años del Festival Internacional de Peñas.