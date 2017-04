Detalles Creado en Martes, 18 Abril 2017 22:34

Tras el nuevo escándalo que significo la “no oficialización “ a último momento de la Lista 1 “Mujeres para la Paz”, el Presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y cabeza de la Lista 2 (celeste), Elmer Solda brindo una conferencia de prensa para narrar las horas finales antes del cierre de presentación de candidatos. Estuvo acompañado por los candidatos Alberto Gaitan y Ebe Baima y la abogada Dra. Alejandra Cabanillas. Solda dijo estar “sorprendido con lo que paso, no se entiende porque si uno quiere armar una lista tiene que tener sus deudas al día”. Luego Gaitan remarco “es llamativo lo que paso, porque hay un apoderado que fue presidente de la Cooperativa (Alberto Riberi) que conoce muy bien como se llevan adelante estos procesos y creo que deberán darle explicaciones a los asociados del desconocimiento de los procedimientos legales que no han cumplimentado”. “Tendrán que dar explicaciones y dejar de trasladar la responsabilidad a nosotros y hacerse cargo porque lo que ha pasado es muy raro y da para pensar…”. (Video completo disponible en facebook)

Estuvimos preparando todo el proceso de las elecciones, habíamos encargado la compra de votos y sobres, teníamos todo preparado para las elecciones, pero los esperamos hasta la hora 20 del lunes, que mas quieren?, se pregunto Solda.

Solda destaco que “el plazo para regularizar listas fue hasta el domingo a las 18, hemos dejado personal en la Cooperativa, pero nadie vino”. Luego agrego que “el lunes había vencido el plazo, estuvimos visitando los medios de prensa con nuestras propuestas y para invitar a la gente a votar, pero mas de lo que se espero para que regularicen la situación no se podía esperar… más tarde el Consejo determino la no oficialización, porque los estatutos hay que respetarlos”.

Sobre las horas finales, previas a la reunión habitual del Consejo de Administración, Solda manifestó que “el Cdr. Alberto Riberi, apoderado de la Lista “Mujeres para la Paz”, trajo la lista con nueva gente, ya que sacaron gente que tenía deudas y las reemplazaron por otras personas que también tenían deudas y además una mujer mando una renuncia porque dijo que había firmado, pero no sabía que era para esto…”.

La Dra. Alejandra Cabanillas, apoderada legal de la lista oficialista (Celeste N* 2) explico que “en la mañana del lunes poca gente de la lista vino a la cooperativa a pagar y es medio raro que en vez de hacerle pagar las deudas a los integrantes de la lista que había sido anunciada a la comunidad, cambiaron por otras mujeres, me parece que eso es poco serio”.

Cabanillas manifestó que “se ofreció al Sr. Alberto Riberi que si habían hecho algún pago en mutuales, traigan los comprobantes para acreditar los pagos ya que a veces los pagos demoran en ser informados a la cooperativa”.

Puso énfasis en que “el reglamento es claro para ser delegados y candidatos, hay que ser asociados y no tener deudas… por eso no entendemos que paso porque Riberi quiso retirar las listas y dar por cerrado el proceso, pero le ofrecimos seguir adelante y que paguen las deudas, pero no sabemos por qué no lo hicieron”.

Al ser consultada Cabanillas expreso que “al día martes, este proceso cerro con unas 9 o 10 personas con deudas dentro de la lista blanca (1)”. “Pudimos certificar que las personas de la lista 2 celeste que también tenían deudas con la cooperativa habían regularizado su situación y están en caja acreditados los pagos”.

Solda fue consultado si algún consejero tienen deudas a lo que respondió que “hubo un momento en que sí, pero luego pago todo y hoy no hay consejeros que tengan deudas”.

El actual presidente de la Cooperativa y candidato a delegado Elmer Solda dijo estar “sorprendido con lo que paso, no se entiende porque si uno quiere armar una lista tiene que tener sus deudas al día”.

Luego avanzo diciendo “nos dicen que somos violentos, que hay acoso y pornografía, deberían tener cuidado con lo que dicen, porque en la cooperativa hay hombres y mujeres honorables que trabajan mucho todos los días y me vienen a decir que son “Mujeres para la Paz” si son ellas las que están agrediendo y faltando el respeto a los socios y generando un gasto a la cooperativa… fíjense los avales de esta lista, que son una pantalla de un partido político y vienen a hablarnos de democracia… por favor”, manifestó Solda.

Luego se sumo a la conferencia de prensa el candidato a delegado, Prof. Alberto Gaitan quien remarco que “veníamos trabajando para dirimir esto en la elección, no teníamos dudas de que íbamos a ganar, pero es llamativo lo que paso porque hay un apoderado que fue presidente de la Cooperativa (Alberto Riberi) que conoce muy bien como se llevan adelante estos procesos y creo que deberán darle explicaciones a los asociados del desconocimiento de los procedimientos legales que no han cumplimentado”.

“Esto ha desconcertado a todos, no es una buena imagen para la comunidad y para la región, creo que hay gente que tendrá que dar explicaciones, de dejar de trasladar la responsabilidad a nosotros y hacerse cargo porque lo que ha pasado es muy raro y da para pensar… hay un apoderado ,hay procedimientos, no es la primera vez que hay un proceso eleccionario y deben saber como son, por eso deben hacerse cargo y no culparnos a nosotros”, manifestó Gaitan al ser consultado si esto fue una situación adrede para generar un desgaste a las actuales autoridades de la institución.

Finalmente, el actual Gerente de la COSP Rafael Capello agradeció los llamados de cooperativas vecinas y reconoció “a veces me da un poco de vergüenza cuando me plantean que en Brinkmann no cambiamos mas y se nos ríen… pienso que a veces los retrasos que tenemos en nuestro pueblo se dan por las divisiones internas que tenemos y esto que paso debe llevarnos a la reflexión porque esto genera una pérdida de tiempo, de trabajo y de dinero y confusiones con las cosas que algunos dicen, y no sé si lo hacen desde el desconocimiento o si son sádicos”. Luego cerro diciendo “esto debe dejarnos una enseñanza, de que estas cosas deben tomarse con seriedad, está bien que haya una acto democrático y que vayamos a una elección, pero hay gente que debe ajustarse a los reglamento y debe respetar la institución”.-