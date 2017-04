Detalles Creado en Miércoles, 19 Abril 2017 12:26

Alberto Arrieta, abogado asesor de la lista blanca ‘Mujeres para la Paz’ dialogó con LA RADIO 102.9 y explicó que las integrantes de la lista le consultaron en relación a la impugnación y rechazo de la lista de las candidatas a la elección de delegados de la Cooperativa. “Advertí que me parece que el proceso ha sido poco claro. Todo se inició con un vicio madre que no hace falta que no figure en ninguna norma”...

El proceso se hace con lista cuyo primer delegado candidato es el Presidente de la Cooperativa, quien conoce, quien oficializa y quien tiene acceso a identificar personas que están en condiciones de asumir su rol. “No les dieron alternativa de control, no les notificaron quienes eran la lista originaria del oficialista y es el propio Consejo que determina que no están en condiciones. No es un proceso democrático”.

“El propio Presidente refuta la posición asumida por la lista repugnando el sistema democrático y no permitiéndolo por la forma que es un vicio reglamentario que no permitió hacer las cosas como correspondan”

“Cuando uno hace un proceso electoral, la actitud que se asume es diferente. La oportunidad para que participación se tienen que dar”.

“El plazo es corto, no da tiempo a una nueva sustitución pero si hubiera tenido una junta electoral, se habría hecho un proceso transparente, habrían tenido el plazo. Se frustró la posibilidad de que haya un proceso electoral. Tiene que favorecerse la participación democrática de los asociados”.

Indudablemente ha habido personas incorporadas en la lista que no estaban en condiciones y debían haber sido corregidas en su momento, pero el proceso en que se estableció limita la participación que no hubiera ocurrido si efectivamente hubiera habido un órgano imparcial.

“Si la lista decide hacer algo, se analizaran los argumentos legales a realizar, de lo contrario quedará en el recuerdo de otra anécdota más de la Cooperativa. Las mujeres tomarán la decisión de continuar o no con estas determinaciones. Se puede hacer un cuestionamiento de la falta de oportunidad, y la no oficialización parcial. Luego, se podrá analizar si efectivamente las observaciones se han hecho correctamente comprobando que realmente las facturas estén impagas”

Cuando formulan la segunda información no les notifica para que puedan acceder a pagos, directamente rechazaron la lista.

Lamento que el Presidente pueda juzgar a la lista por haberlos hecho hacer un gasto, cuando el fin era ir a un proceso eleccionario.