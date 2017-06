Detalles Creado en Viernes, 23 Junio 2017 11:55

Las P.A.S.O. son las elecciones de escala obligada que realizarán el 13 de Agosto para las elecciones legislativas del 22 de octubre. En el marco de la campaña electoral, el Legislador de Unión por Córdoba Germán Pratto visitó LA RADIO 102.9 y manifestó que el candidato Martín Llaryora tiene un nivel de instalación en la comunidad del 60%. “Cuando Martin continúe recorriendo la Provincia, e intendentes del interior salgan a militar la elección, van a mejorar las expectativas del triunfo para Unión Por Córdoba en un escenario donde el Gobierno Nacional no acierta con la medidas que lleva adelante y las medidas de ajuste, la cuerda se termina cortando en los sectores más vulnerables”.

Además, manifestó que el “Gobierno como UPC continúa acompañando las economías regionales, de modo federal y acompaña a los que menos tienen; en cambio otro Gobierno, gobernado por gerentes de empresas, toma medidas que favorecen a multinacionales en detrimento del bolsillo y de la canasta familiar”.

Una buena relación institucional con entre ambos Gobiernos “no quiere decir que no marquemos diferencias en cómo se mueve el gobierno nacional, no comprenden a la lechería como economía regional y/o sector productivo, por ejemplo. Situación que el gobierno anterior tampoco pudo resolver”.

Pratto remarcó que “es importante acompañar a Martin para poner frenos a algunas acciones que se llevan adelante. La toma de deuda a 100 años es histórica en un mal sentido en un país como el nuestro”.

“Cambiemos a nivel nacional, ha generado un modo de hacer política mediante la denuncia constante generando judicialización de la política. Un manejo de la estrategia de la política basada en las denuncias. De algún modo no hace otra cosa que aumentar el mal humor social de la comunidad”.

Martin Llaryora como diputado, seguirá recorriendo el territorio Provincial expresó. Asimismo agregó que derrotando a Cambiemos, “se comenzará a lograr el traspasamiento generacional para renovar la dirigencia de Córdoba de Unión Por Córdoba. Las PASO son una oportunidad para que el peronismo realice el traspasamiento generacional”.

Pratto dejó esta línea telefónica: 3517160001 para un contacto para estar cerca de la gente en cualquier tipo de consulta.