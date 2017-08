Detalles Creado en Viernes, 11 Agosto 2017 10:56

Al igual que en otras elecciones, se suspenderá el expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 20 del sábado, 12 horas antes de la apertura de las mesas, que es la hora en que también se corta cualquier tipo de actividad pública y masiva. En bares o restaurantes tampoco se puede vender alcohol. “La Policía de Córdoba se notifica de una serie de directivas y notifica previamente a locales del rubro del alcance de la veda. Muy pocos no abren” aseguró el Comisario de la ciudad Marcos Derfler. Por tales contravenciones, si al momento de veda ocurriere alguna de las acciones suspendidas el Oficial realizará el acta de constatación de lo que suceda. “Ese Acta será remitida al Juzgado Electoral para imponer sanción si así lo considere, que consta de sanciones económicas”. En el caso de los boliches, se confirmó que se cerrarán sus puertas a las 5am “lo que nos facilita el barrido policial, y luego la disposición hacia la realización de comicios”.

La veda de estas elecciones no difiere de otras. “Dentro de lo que establece el marco legal de la Ley Nacional regulada a través del Código Nacional Electoral con ciertas cláusulas y prohibiciones”.

De acuerdo con el Código Electoral Nacional desde las 8 entró a regir la veda que prohíbe la realización de actos públicos de proselitismo así como la publicación y divulgación de encuestas y sondeos preelectorales.

Sin embargo existe un vacío en la legislación y la veda a la propaganda no alcanza a plataformas que cada vez ganan más espacio en las campañas políticas como son Internet y las redes sociales del estilo Twitter, Facebook o Instagram. Allí la presencia de los pre candidatos en las próximas horas no solamente seguirá sino que muy probablemente se multiplique de manera exponencial hasta el domingo a las 18.



Además, durante el acto electoral y hasta tres horas después de su finalización están prohibidos los espectáculos populares al aire libre como en recintos cerrados; las fiestas teatrales y deportivas, como toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.



Asimismo, los ciudadanos que no la respeten podrán ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados, si la Justicia comprueba la falta.