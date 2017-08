Detalles Creado en Viernes, 25 Agosto 2017 10:50

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. (40) y Conor McGregor (29) se disputará este sábado, en Las Vegas, el mediático combate que arrancó con declaraciones cruzadas, 'careos' llenos de provocación e insultos desmesurados. La televisión de la Cooperativa local informó que quienes quieran ver la pelea en HD1080 (resolución) de este sábado “simplemente deberán llamar, se les tomará el pedido, e inmediatamente se activará el paquete FOX” explicó Juan Manuel Capello. Además de la pelea del siglo, podrán disfrutar por un mes de la cadena que se asocian a la señal con películas y programación. “El Costo es de $120 que llegará en la factura del mes siguiente”. En este contexto, Capello detalló que COONET ya cuenta con las señales de futbol habilitadas en pantalla para su contratación.

“Es la nueva era de la televisión donde uno elige lo que quiere ver” aseguró Juan Manuel Capello en diálogo con LA RADIO 102.9.

En cuanto a las señales de futbol, ya están habilitadas en pantallas para su contratación. En primera instancia el servicio será sin costo por un tiempo determinado en calidad SD (Estándar Definition), y luego si tendrá un costo de $300 la señal para disfrutar del deporte en calidad HD (High Definition).

LA PELEA DEL SIGLO!

El pleito de este fin de semana será un hito dentro de ambas disciplinas, ya que nunca se había enfrentado un boxeador profesional contra un peleador de Artes Marciales Mixtas (UFC).



En la antesala del pleito, ya se dieron a conocer las cifras que se embolsarán los deportistas. El norteamericano tendrá un piso de ganancia de 100 millones de dólares, mientras que el luchador irlandés alcanza los 75 millones de la divisa norteamericana.



Los números aumentarán, considerando los pagos por concepto de pay per view (unos US$ 500 millones), venta de entradas (US$ 90 millones), televisión y merchandising (US$ 45 millones), y las apuestas deportivas (US$ 70 millones).



"Money" piensa llegar a un botín de US$ 350 millones, en tanto "The Notorious" superaría los US$ 100 millones.



Sumando y restando, los expertos han estimado que hasta se podría alcanzar un inédito total de mil millones de dólares en recaudación.



El récord en esta materia se logró hace dos años, con la pelea entre el propio Mayweather y el filipino Manny Pacquiao, con un total de 600 millones de dólares.



1.900 dólares cuesta la entrada más barata para ver el combate. La más cara asciende a US$ 14.900.



100 millones de dólares ganará Mayweather solo por pelear. Una cifra que podría alcanzar los 350 millones.