Al mediodía de este viernes 25 culminó el Concurso Fotográfico Digital ‘Brinkmann, el lugar que más me gusta’. El mismo tenía como objetivo reflejar los sitios y las situaciones que tengan lugar en la ciudad de Brinkmann y que el participante considere dignos de destacar de acuerdo con su belleza, su simbolismo o alguna otra razón que justifique su reconocimiento. Los ganadores fueron: 1º Premio $1000 para Leonel Gutierrez (742 Me Gusta); 2º Premio $700 para Mauro Giordano (570 Me Gusta); y 3º Premio $500 para Camila Berns (340 Me Gusta). La próxima semana se realizará la entrega de premios junto a las menciones especiales por “Historia”, “Originalidad”, “Nuevos tiempos” y “Valores” que definirá el jurado. Adjuntamos fotografías ganadoras...