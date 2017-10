Detalles Creado en Viernes, 27 Octubre 2017 09:06

Un hombre de 30 años fue detenido en la mañana de este jueves por su presunta participación en delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y promoción a la corrupción de menores agravada, informaron fuentes policiales. El hombre, de 30 años y cuya identidad no se proporciona para resguardar a las víctimas, fue detenido a las 8:40 de este jueves por orden del fiscal Alejandro Acuña, tras ser citado por su presunta vinculación con los delitos antes mencionados, de los que no se proporcionaron más detalles. // INVESTIGAN un INTENTO DE ROBO EN LA MUNICIPALIDAD DE MORTEROS: El hecho delictivo se habría registrado en horas de la madrugada donde ingresaron tras romper el vidrio de una ventana, en el interior autores ignorados se habrían dirigido al Área de Economía pero no lograron llevarse nada .Trabaja personal policial.

Fuente: EL PERIODICO