Por primera vez en muchos años, los ingresos de Lotería de Córdoba se desacoplaron de la inflación y crecieron bastante menos que la suba nominal de los precios de la economía: en 2016, el ente de juego estatal obtuvo ingresos por 1.678 millones de pesos, “apenas” 25,8 por ciento más que los 1.333,9 millones de 2015. Los cálculos oficiales y privados situaron la inflación en torno del 40 por ciento el año pasado, lo que significaría una caída real de las apuestas en la provincia.

Ya en 2015 el fenómeno se había insinuado casi con un empate, dado que la suba interanual fue de 29,1 por ciento frente a una inflación del 28.

“Al contrario de lo que muchos dicen, que sostienen que en tiempo de crisis la gente juega más, yo creo que no es así, que la recesión también afecta a esta actividad”, sostiene Juan Oller, gerente general de Lotería.

Pero más allá de la incidencia de la crisis, hay otro fenómeno detrás de ese número y tiene que ver con las apuestas clandestinas, especialmente en la quiniela. Es que ese 25,8 por ciento se explica, principalmente, por el derrumbe de las apuestas que se realizan a través de la quiniela oficial, el principal juego de la Lotería.

La quiniela, por sí sola, explica el 42 por ciento de todos los juegos que maneja el ente oficial.

Bien atrás le siguen las tragamonedas que, con 3.600 máquinas distribuidas en 19 salas, contribuyeron en 2016 con el 26 por ciento del total, más otro 15,5 por ciento que aportaron los casinos. Por ende, una baja en la quiniela provoca un mayor impacto en el resultado general.

Y eso fue lo que pasó: en 2016, las apuestas apenas crecieron 22 por ciento, frente a un incremento del 26,5 por ciento del canon por las tragamonedas y del 24 por ciento de los casinos, por ejemplo.

Un crecimiento del 22 significa, en términos reales, que se dejó de jugar plata. “Pasaron las dos cosas: hay crisis y hay juego ilegal; pero en el segundo semestre el crecimiento llegó al 34 por ciento, por lo que creemos que las estamos desarticulando”, dice Oller, en referencia a los 33 procedimientos policiales que se realizaron el año pasado, luego de muchos años sin controlar.

Como en botica

“Clandestino hay de todo: tragamonedas, póker, ruletas, carreras hípicas y quiniela. Hemos agarrado algunos banqueros en Villa María, Marcos Juárez, Leones y Alejandro Roca, entre otros”, agrega.

El negocio funciona así: se juega plata en negro y el que levanta las apuestas, en muchos casos, les ofrece algo más de comisión a los agencieros oficiales, a quienes Lotería les paga el 20 por ciento. También participan levantadores que no tienen agencias. No hay costos directos de personal, no pagan el impuesto a los premios y no pagan la comisión por la máquina que captura las apuestas, que retiene el 5,25 por ciento más IVA. Ergo, el premio siempre es un poco más alto que si se jugara en la oficial. “Si tienen un número muy jugado, como el 48, por ejemplo, lo descargan en la oficial y quedan cubiertos”, dice Oller.

El fenómeno del juego clandestino creció sin pausa en la última década, de la mano de una llamativa quietud policial y de la propia Lotería. Durante años, los propietarios de agencias oficiales denunciaron en vano esta actividad que les restó apuestas.

Cambio legal

El funcionario de Lotería precisó también que desde el 6 de enero pasado, a nivel legal, las apuestas clandestinas dejaron de ser una contravención y se encuadran ahora en un delito penal, con sanciones de tres a seis años de prisión.

La ley 27.346, que introdujo cambios en el Impuesto a las Ganancias, creó un impuesto específico sobre el juego y modificó el artículo 301 Bis del Código Penal con la imposición de las multas.

Con esto, más la posibilidad vigente de denunciar de manera anónima la ilegalidad en el 0800-555-0606, las autoridades esperan abortar los fondos que van al juego clandestino.

La lectura de Lotería es que las utilidades que generan las apuestas oficiales se derivan a gasto social –una afirmación cada vez más cuestionada por las cifras oficiales–, mientras que en la clandestina quedan en las manos de los organizadores.

Cuánto crecieron en una década. En una década, los ingresos que depara ese juego subieron un 490%. Pasaron de $ 119,3 millones a $ 704,5 millones.

Slots. El incremento fue de 671%. La cifra pasó de $ 57 millones a $ 439,9 millones.

