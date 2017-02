Detalles Creado en Lunes, 13 Febrero 2017 21:56

El titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Juan Monserrat, sostuvo que no iniciarán las clases si no se discute una recomposición salarial por los períodos 2015 y 2016 con el gobierno de la Provincia. “No iniciaremos el ciclo lectivo si no se da cumplimiento a las actas de acuerdos paritarios de 2015 y 2016”, aseguró Monserrat. Asimismo, afirmó que “si en 2017 el Gobierno pretende discutir una recomposición salarial sin las anteriores negociaciones, la propuesta deberá contener el resultado de la aplicación de las mismas”.

Si el gremio que representa a los docentes cordobeses no recibe una respuesta por parte de las autoridades provinciales, convocarán a una medida de fuerza que hará peligrar el comienzo del ciclo lectivo el 6 de marzo próximo en toda la provincia.

