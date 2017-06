Detalles Creado en Lunes, 26 Junio 2017 11:20

Nicolás Guzmán, oriundo de Mina Clavero, fue el encargado de traer los doce burros desde traslasierra para la primer Maratón en Brinkmann realizada en el marco de los festejos patronales. “Es un evento que disfruta toda la familia, donde la gente se contagia de alegría. Con esto generamos una concientización en el tema de los animales” aseguró. Sobre la polémica generada por ‘maltrato animal’, Guzmán remarcó que “este no es el caso de maltrato. El reglamento principal de estas actividades es no castigarlo de ningún modo porque si lo hacen se sanciona automáticamente. No se le pega absolutamente con nada”.

Mina Clavero se destaca por ser la Capital del Rally Mundial de Burros que se realiza en la época de verano con la presencia de cientos de estrellas de la farándula.

“Este tipo de actividades generan una proliferación del animal. Hoy día, el burro no se cría como herramienta de trabajo, sino más bien como hobby, y/o mascota de crianza”.

En zona serrana comúnmente antes el burro era utilizado como una herramienta de trabajo para buscar leña. “Se lo usaba como animal de carga, por eso soporta mucho peso. En época de carga llevaba granos, zapallos, y hoy con el avance de la tecnología se suplantó y es por ello dejo de criarse para ese fin”.

Finalmente, Guzmán recordó y enfatizó que el mensaje que dejan estas jornadas es la concientización y el buen trato animal.