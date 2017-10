Detalles Creado en Jueves, 12 Octubre 2017 18:09

Los estudiantes del Centro Universitario San Francisco (C.U.S.F.) realizaron en la tarde de jueves un abrazo simbólico en defensa de la institución, cuya continuidad está en duda al no tener garantizados desde el Ministerio de Educación de la Nación los fondos para comenzar las clases el próximo año. Durante el acto, hablaron alumnos de cada una de las carreras que se dictan en el Centro: el Coordinador German Fasseta, como así también dos alumnos ya profesionales, quienes fueron los primeros egresados de esta institución destacando que tuvieron la posibilidad de estudiar en San Francisco, y de ser profesionales habiéndose recibido aquí. Participaron más de 700 jóvenes, y familias. También acompañó este abrazo simbólico el Intendente Ignacio García Aresca, junto a la Legisladora Graciela Brarda.

“Es necesario defender el CUSF para que terminen los que están estudiando, y porque ya hay 200 jóvenes del nivel secundario que han solicitado inscripción para el año que viene a quienes se les está cerrando la posibilidad de estudiar en este Centro” destacaron los alumnos que hicieron uso de voz aclamando ‘No al Cierre del CUSF’.

Ademas de estudiantes, profesores, autoridades municipales y vecinos, muchos padres de alumnos, quienes manifestaron su apoyo a la continuidad de la institución educativa, cuyo inicio de clases está en duda para el próximo año y que todavía no abrió las inscripciones

Marta Palacios, mamá de una estudiante destacó la importancia que tuvo el CUSF. "Su grupo de compañeros me da pena, los que están atrás, los que se están recibiendo ahora, esto se siente. Yo soy una fiel luchadora de la educación pública, entonces pido el apoyo de todos.

Por otra parte, Fabian Amarante, papá de uno de las alumnas de la carrera de Comunicación Social, pronto a egresar, señaló: "Imaginen la felicidad y la alegría que tenemos los papás que tenemos alumnos estudiando aquí en San Francisco y de que hace 5 años atrás se haya inaugurado este Centro Universitario. También estamos viviendo, al igual que los alumnos, con pesar esta situación que se está experimentando por estos días. Los alumnos y los papá que estamos apoyando no estamos aquí con intereses y motivaciones políticas. Estamos aquí porque queremos y apoyamos el Centro Universitario y para defender la educación. Considero que este achique, esta reducción del Estado, no debe pasar por los jubilados ni por la salud mucho menos por la educación, la educación no es un gasto, es una inversión".

Tambien se manifestó la profesora Lucrecia Brunis. "se están poniendo al hombro este reclamo, la visibilización de este problema que estamos teniendo no solo en el CUSF sino en general en el sistema educativo público en Argentina con el ajuste en el gasto público vinculado a la educación".

"Creo que la solución de todo esto tiene que ser certera y que tenga que ver con una continuidad precisa para los años que vienen para que no estemos todos los años en la misma situación y podamos debatir otras cosas

Este viernes 13 de octubre a las 18 habrá una asamblea pública también en las instalaciones del CUSF, en la que se espera a las autoridades de la Universidad Nacional de Villa María, entidad de la que depende el centro sanfrancisqueño.