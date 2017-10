Detalles Creado en Jueves, 12 Octubre 2017 20:25

El intendente de San Francisco sumo su presencia en apoyo a los alumnos que organizaron el “Abrazo al C.U.S.F.”. Al término de la actividad realizada en la tarde del jueves, García Aresca hablo con LA RADIO 1029.9 y adelanto que la próxima semana tendrá reuniones con el Ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro. “Una de las mejores cosas que nos pueden pasar como ciudad y como provincia es poder darle la posibilidad de un acceso a los estudios superiores, no vamos a permitir que por decisiones que pueden ser presupuestarias les corten la ilusión a muchos chicos, ya que hay 200 inscriptos que peligran su ingreso en el 2018”. "Vamos a plantear que no siga pasando lo mismo, que cambia un ministro y no sepa la situación. Esto no es porque cambiemos de gobierno o de ministro. A los jóvenes de San Francisco, como a los de toda la nación, no podemos decirles que un año sí y otro no. Voy a seguir peleando para que tengamos la educación que nos merecemos", manifestó...

Consultado acerca de si esta situación se debía al perfil de las carreras del CUSF en lugar de a la falta de presupuesto, como aseguraron desde Cambiemos, Aresca evitó responder directamente pero consideró muy importantes los actuales estudios de esta sede educativa y que trabajará para sumar otras. "Tenemos el Parque Industrial Pyme más importante de la Argentina, y poder decir que tenemos una carrera como Diseño Industrial es importantísimo. Tener Contador Público también es muy importante, porque eso no es solamente trabajos para el Parque Industrial, sino para toda la ciudad y la región. Vamos a seguir trabajando en la incorporación de nuevas carreras, estamos abiertos para seguir definiendo el futuro de nuestra ciudad.