Pasan los días y el conflicto en el Centro Universitario de San Francisco (CUSF) sigue lejos de resolverse, por lo que las inscripciones para el 2018 continúan cerradas. Desde el Ministerio de Educación de la Nación habrían decidido cerrar las inscripciones y cortar el financiamiento para los ingresantes a dos carreras de la sede de San Francisco: Contador Público y Comunicación Social, que según datos del CUSF en la última inscripción había reunido a 183 aspirantes. Sólo se garantizó el presupuesto para la Licenciatura en Diseño Industrial, hoy por hoy la única carrera que abriría las inscripciones para el 2018, aunque a esta altura del año tampoco tiene firmado el contrato para que siga.

Pablo Domenichini, director nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación, confirmó a este medio que la Nación descartó el financiamiento para nuevas inscripciones en Contador Público y Comunicación Social. Sin embargo, aclaró que se garantizan los fondos para la continuidad de los alumnos que ya están cursando esas carreras, dependientes de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

El funcionario explicó que el Ministerio pretende que haya nuevas carreras para el CUSF y confió en que se llegará a una solución para gestionarlas a través de una mesa de diálogo entre la Municipalidad, la Universidad y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Esa reunión fue pedida la semana pasada por el intendente Ignacio García Aresca, sin embargo hasta hoy no tiene fecha.

"Iniciamos un diálogo con la Municipalidad y la Universidad y le aclaramos esto para el 2018. Les avisamos que había una decisión de no abrir la inscripción a las mismas carreras y que debíamos trabajar en otras que estén dentro del área de pertinencia del desarrollo estratégico de la región, siempre sobre las carreras que financia directamente la Secretarías de Políticas Universitarias", aseguró Domenichini a El Periódico.

Pertinencia

Según el funcionario de Educación, pidieron a la Universidad otras carreras "más pertinentes al desarrollo de la región", aunque aclaró que también "la Universidad podría volver a abrir las mismas carreras si lo planifica dentro de su propio presupuesto", algo que había descartado días atrás el rector de la UNVM, Luis Negretti.

Consultado por este medio días atrás, Negretti negó rotundamente que desde el Ministerio les hubieran informado de que no se financiarían estas carreras, como alegó Domenichini. Sin embargo, el funcionario del Ministerio insistió en que "se venía trabajando en el marco de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), que hacen un diagnóstico de las áreas de vacancia y qué titulaciones son pertinentes en cada región; por lo cual el rector conocía y estaba en diálogo con el Ministerio en ese sentido".

La decisión de cerrar el ingreso a nuevas camadas de alumnos para estas carreras genera incertidumbre y preocupación en la comunidad universitaria por la continuidad del CUSF en los próximos años, ya que si bien las autoridades nacionales insisten en que se deben buscar nuevas carreras, a esta altura del año las mismas aún no están aprobadas ni garantizadas. Además, Contador Público es, por lejos, la más elegida por los jóvenes en esta sede universitaria, con 448 alumnos en la actualidad, según informó el CUSF.

Consultado al respecto, el director de Desarrollo Universitario negó que sea un cierre progresivo de la institución y confió en que se podrán abrir nuevas carreras. "De ninguna manera es un cierre progresivo, estamos con diálogo abierto, con voluntad de sentarnos en la mesa y resolver una discusión que no es presupuestaria. Estamos con voluntad de resolver las inscripciones de 2018 en función de las decisiones de políticas públicas que ha puesto el Ministerio. Tenemos que sentarnos con la Universidad y la Municipalidad y ver qué posibilidades tienen otras universidades de abrir otras carreras en el Centro Universitario de San Francisco para buscar una solución y que los jóvenes puedan cursar", manifestó.

-A esta altura del año, es difícil de comprender esta decisión para quienes quieran ingresar al CUSF ya que no podrán inscribirse.

-Las carreras son las que dictan cada universidad, por lo que no debería haber ningún conflicto de tiempo, no es que tienen que partir de cero. La misma Universidad de Villa María tiene otras titulaciones. O buscar qué otra universidad nacional, como la de Córdoba, Río Cuarto o Rafaela, que pueda buscar carreras para dictar en San Francisco.

-Si la solución que propone el Ministerio pasa por nuevas carreras, ¿está descartado que se financien las inscripciones para Contador Público y Comunicación Social

- Financiadas por el Ministerio de forma directa, sí. El Ministerio de Educación, en lo que se llama programa de expansión, financia estas carreras año a año. Tiene la responsabilidad de planificar la expansión y de ahí que decimos qué carreras son las que queremos financiar directamente. Si las quiere financiar la Universidad con presupuesto propio, es parte de su autonomía.

-¿Cuál es el futuro que tienen previsto entonces para el Centro Universitario de San Francisco?

- Lo que nosotros decimos es que hay que darle a los jóvenes de San Francisco la posibilidad de titulaciones universitarias, aunque hay que ser responsables que esa oferta contribuya al desarrollo de la región. Buscamos un avance en aquello que venimos acompañando en el Centro Universitario San Francisco. Confiamos en que si nos sentamos en una mesa de diálogo vamos a trabajar en conjunto para abrir inscripciones para el 2018. No queremos avanzar de forma unilateral, pero entendemos que la misma Universidad de Villa María tiene otras carreras para ofrecer que el Ministerio puede financiar. Además, financiamos las cohortes de estos años y quedaron consolidadas, esto significa que estos cargos docentes van a ser propios de la Universidad, con lo cual se incrementa su presupuesto. Eso está hablado con la universidad como compromiso para el 2018 y que se consolide de cara al 2019.

-¿Cuáles son las carreras o áreas que considera pertinentes el Ministerio?

-Parten del diagnóstico que hace el CPRES. Puedo mencionar los campos de formación: Procesos productivos, diseño y construcciones; Producción agropecuaria, alimentaria y salud animal; Servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos; e Informática. Ahí hay cuatro campos de formación en los que habría que ver las titulaciones.

-Si no hay problema con Diseño Industrial y está aprobada, ¿por qué no se abrieron las inscripciones?

-Eso no lo sé. Quizás porque el convenio de asignación presupuestaria que nos trajeron ahora y generó el conflicto era por las tres carreras conjuntas, entonces al no firmarse no se abrieron las inscripciones. Pero fue una cuestión administrativa, si nos sentamos a dialogar con un convenio específico de Diseño Industrial deberíamos firmarlo.

-¿Por qué el Ministerio comunica esta decisión ahora y no en julio cuando se deberían haber abierto las inscripciones para el curso de ingreso?

-Porque el convenio para que se financie la inscripción para la cohorte 2018 nos lo acercaron ahora. Teníamos la expectativa que la propuesta llegue con titulaciones nuevas, y al no haberlas fue la respuesta que dimos.

Fuente: El Periodico